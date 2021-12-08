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Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı - Son Dakika

Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

08.12.2021 20:51

- Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı Çoğunluğu hırsızlık 83 suç kayıtları ortaya çıkan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı Denizli'de içerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yaptığı iddia...

- Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

Çoğunluğu hırsızlık 83 suç kayıtları ortaya çıkan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı

DENİZLİ - Denizli'de içerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yaptığı iddia edilen şüpheli, jandarmayla girdiği kovalamacada aracı çamura saplanınca kıskıvrak yakalandı. JASAT'ın titiz çalışmasıyla yakalanan ve çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 83 suç kayıtları ortaya çıkan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre; Denizli'nin Çal ilçesinde belediyeye ait su değirmeninin motoruyla köylü vatandaşların ev ve bahçelerinde meydana gelen hırsızlık olaylarının aydınlatılması amacıyla İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından titiz bir çalışma başlatıldı. Bölgedeki çok sayıda güvenlik kamerası kaydını kısa sürede inceleyen jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarını gerçekleştiren K.K. ve R.D. ile kullandıkları ticari aracı tespit etti.

Jandarma ekipleri, tespit edilen şüphelilerin yakalanması için ilçenin tüm giriş ve çıkışlarını tuttu. Belediyeye ait değirmen motorunun yanı sıra vatandaşların evlerinden çaldıkları piyasa değeri yüksek bakır kaplar, araç gerek ve otomobil parçalarını ticari araca yükleyerek kaçmaya hazırlanan 2 şüpheli, düzenlenen operasyonla kaçamadan gözaltına alındı. Çalıntı malzemeler sahiplerine teslim edilirken, çoğunluğu hırsızlık olmak üzere 47 suç kaydı tespit edilen K.K. ile 22 suç kaydı bulunan R.D. adliyeye sevk edildi. Tutuklama talebiyle hakim karşısına çıkartılan şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karavana dönüştürdüğü araçla hırsızlık yaptı, çamura saplandı

Jandarma ekiplerinin hırsızlık olaylarının önlenmesine yönelik olarak gerçekleştirdiği ikinci operasyonda ise, Honaz ilçesinde ikamet eden İsmail Evgin'in bahçesinden su hidroforu çalındığının ihbar edilmesi üzerine JASAT ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından araştırma başlatıldı. Kullandığı minibüsün plakasını tespit eden jandarma ekiplerinin geldiğini gören şüpheli A.K. (28), kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamaca sonucu ormanlık alana giren A.K., çamura saplanan aracını bırakarak yaya olarak kaçışışı sürdürdü. Bir süre yaya olarak kaçan şüpheli, kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelinin kullandığı minibüsün kapısını açan jandarma ekipleri, gözlerine inanamadı. Şüphelinin yatak yorganla karavana dönüştürdüğü minibüs ile çevre il ve ilçeleri gezerek hırsızlık yaptığı belirlendi. Çoğunluğu motorlu taşıt hırsızlığı olmak üzere 14 suç kaydı ortaya çıkan A.K., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bahçesinden çalınan hidroforu kısa sürede geri getiren jandarma ekiplerine teşekkür eden İsmail Evgin, "Bahçemde meydana gelen hırsızlık olayını ihbar ettim. Jandarma ekipleri başarılı bir operasyonla çalanı kısa sürede yakalayıp, su hidroforunu geri getirdi. Tüm jandarma personeline teşekkür ediyorum, başarılarının devamını diliyorum ve bundan sonraki hayatlarında sağlıklı günler temenni ediyorum" dedi.

Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı
Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı
Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı
Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı

Hisarcık, Jandarma, Denizli, JASAT, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yata yata hırsızlık... İçerisine yatak yorgan attığı minibüsle dolaşıp hırsızlık yapan şüpheli, çamura saplanınca yakalandı - Son Dakika
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