Yatabare bu sezonki 10. golünü attı - Son Dakika
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Yatabare bu sezonki 10. golünü attı

28 dakika önce

Süper Lig'in 42 puanla lideri Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.

Yatabare bu sezonki 10. golünü attı, System.String[]

Süper Lig'in 42 puanla lideri Sivasspor'un tecrübeli oyuncusu Mustapha Yatabare, Medipol Başakşehir maçında attığı golle bu sezon 10. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Medipol Başakşehir ile karşılaşan DG Sivasspor'da Yatabare rakip fileleri havalandırdı. Müsabakanın 80. dakikasında Yatabare, Paul Papp'ın asistiyle meşin yuvarlağı kafayla ağlara gönderdi. Deneyimli oyuncu böylece bu sezonki 10. golünü kaydetti.

Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, golden sonra taraftarlar tarafından büyük alkış topladı. Yatabare ayrıca takımda en golcü futbolcu konumunda bulunuyor.

(İHA)

Mustapha Yatabare, Başakşehir, Sivasspor, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.02.2020 08:45 Kaynak: İHA
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