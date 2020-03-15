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Yatabare'den Corona virüsü açıklaması
6 saat önce
Spor Arena Dış Haber | Fransa'da gelişmeleri okurken üzüldüğünü söyleyen Yatabare, Türkiye'deki durumun nasıl olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi"Şu anda bir problem yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.
Spor Arena Dış Haber | Fransa'da gelişmeleri okurken üzüldüğünü söyleyen Yatabare, Türkiye'deki durumun nasıl olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi
"Şu anda bir problem yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şu anda salgının konusunda her şey çok sakin. Sadece 5 kişinin hastalığa yakalandığı ve karantinaya alındığını biliyorum."
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:52
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