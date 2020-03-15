Yatabare'den Corona virüsü açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Spor Yatabare'den Corona virüsü açıklaması - Son Dakika Spor

Yatabare'den Corona virüsü açıklaması

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da gelişmeleri okurken üzüldüğünü söyleyen Yatabare, Türkiye'deki durumun nasıl olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi"Şu anda bir problem yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz.

Yatabare'den Corona virüsü açıklaması, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fransa'da gelişmeleri okurken üzüldüğünü söyleyen Yatabare, Türkiye'deki durumun nasıl olduğu yönündeki soruya şu yanıtı verdi


"Şu anda bir problem yok. Gelecekte ne olacağını göreceğiz. Şu anda salgının konusunda her şey çok sakin. Sadece 5 kişinin hastalığa yakalandığı ve karantinaya alındığını biliyorum."


Türkiye, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 01:52 
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