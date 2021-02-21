Yatabare ligde 5. kez ağları sarstı
21.02.2021 20:55
DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı.
DG Sivasspor'un Malili futbolcusu Mustapha Yatabare, Kayserispor maçında attığı golle bu sezon beşinci kez rakip fileleri havalandırdı.
Süper Lig'de Kayserispor ile karşılaşan Sivasspor'da başarılı futbolcu Mustapha Yatabare rakip fileleri havalandırmayı başardı. Müsabakanın 18. dakikasında Max Gradel'in pasıyla Yatabare meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Yatabare böylece bu sezonki beşinci golünü kaydetti.
Mücadeleye 11'de başlayan Yatabare, attığı gollerden sonra büyük sevinç yaşadı.
(Oğuzhan Sarzep/İHA)
Son Dakika Lille, Lorient'i deplasmanda 4-1 mağlup ederek liderlik koltuğuna oturdu Nihat Kahveci, Taylan Antalyalı'nın neden oynatılmadığını anlattı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Ruhani ile görüştü Son Dakika: Türkiye'de 21 Şubat günü koronavirüs nedeniyle 77 kişi vefat etti, 6 bin 546 yeni vaka tespit edildi Fenerbahçe, Ülker Stadı'nda konuk ettiği Göztepe'ye mağlup oldu ve zirve yolunda ağır yara aldı Emel Tokkal'ın "Kardeşim" dediği şahıs; kendisini, kocasını ve oğlunu vahşice katletti Son Dakika: Tokkal ailesini vahşice katleden Mehmet Şerif Boğa tutuklandı Beşiktaş'ta taciz rezaleti! Kadınların etek altı görüntülerini videoya aldı