Yatağa Bağımlı Adam, Evinde Çıkan Yangında Öldü

Yatağa bağımlı adam, evinde çıkan yangında öldüİZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında felçli ve yatağa bağlı yaşayan 51 yaşındaki Mahmut Sönmez hayatını kaybetti.

Yatağa bağımlı adam, evinde çıkan yangında öldü



İZMİR - İzmir'in Selçuk ilçesinde bir evde çıkan yangında felçli ve yatağa bağlı yaşayan 51 yaşındaki Mahmut Sönmez hayatını kaybetti.

İsabey Mahallesi'nde 3 katlı binanın en üst katında, yıllardır pansiyonculuk yapan Mahmut Sönmez'e ait evde henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, Sönmez'in eşi dışarıda işi olması sebebiyle evden ayrıldı. Uzun yıllardır felçli olarak yatağa bağımlı yaşayan Mahmut Sönmez ise evde kaldı. Bir anda evden alevler yükselmeye başladı ve çıkan yangında Mahmut Sönmez içeride mahsur kaldı. Komşuların ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ekiplerin evde yaptığı kontrollerde, Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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