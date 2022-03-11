Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor

11.03.2022 13:06
Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor

Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyorSAĞLIK Bakanlığı'nca yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde görüntülü görüşme ile düzenlenmesine imkan sağlayan uygulama, ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor

SAĞLIK Bakanlığı'nca yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde görüntülü görüşme ile düzenlenmesine imkan sağlayan uygulama, ülke genelinde yaygınlaştırılıyor.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 15 Şubat'ta Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, 'Uzaktan Sağlık Hizmeti' projesi kapsamında, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının artık evlerinde düzenleneceğini; pilot uygulamanın Bilecik, Sinop, Tunceli'de başladığını ve kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirtti. Söz konusu uygulama, 3 pilot ilin ardından diğer illerde de yaygınlaştırılıyor. Bu kapsamda Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde evinden çıkamayan Şerife Gölge ile İzzet Baysal Devlet Hastanesi Sağlık Kurulu arasında uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle gerçekleştirilen görüşme sonrası hasta değerlendirilerek 'Durum Bildirir Formu' düzenlendi. Şerife Gölge, uygulama sayesinde evden çıkmak zorunda kalmadan sağlık kurulu raporu aldı. Şerife Gölge'nin yakınları, aldıkları çevrim içi hizmet sayesinde hem hastanın hem de kendilerinin yorulmadan, sıkıntı çekmeden rapor işlemlerinin kolayca çözümlenmesinden duydukları memnuniyeti dile getirdi. Ayrıca Düzce'de de yine uzaktan görüşme yöntemiyle evinden çıkamayan yatağa bağımlı hastanın sağlık kurulu raporu işlemleri gerçekleştirildi.

Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor
Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor
YORUMLAR
500
Twitter, Rusya Büyükelçiliği'nin bombalanan çocuk hastanesiyle ilgili paylaşımlarını kaldırdı Twitter, Rusya Büyükelçiliği'nin bombalanan çocuk hastanesiyle ilgili paylaşımlarını kaldırdı Tunus'ta 'sanal ortamdaki ulusal diyalog' muhalefetin boykot çağrısının gölgesinde sürüyor Tunus'ta 'sanal ortamdaki ulusal diyalog' muhalefetin boykot çağrısının gölgesinde sürüyor

Togo Cumhuriyeti, Tunceli, Twitter, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor - Son Dakika


Son Dakika
13:31 Son Dakika: Galatasaray yönetimi, TFF'den 29. hafta maçlarının 10 gün ertelenmesini istedi!
13:27 Acılı baba, kızını katleden oğluna duruşmada seslendi: Kutlay, senin hakkın idam
13:23 DSÖ, Ukrayna'yı virüs tehdidine karşı uyardı: Laboratuvardaki patojenleri imha edin
13:18 Serenay Sarıkaya'yı evine girerek taciz eden şüphelinin akli dengesinin yerinde olmadığı belirlendi
13:17 Ankara'da silahlı saldırı! Arkadaşlık teklifini kabul etmeyen kızın sevgilisine kurşun yağdırdı
12:57 Son dakika: Unkapanı Köprüsü, ulaşıma kapatıldı! Bağlantı noktasında açılma meydana gelmişti
12:54 Gazeteci Sedef Kabaş ilk duruşmada tahliye edildi
12:36 İrlandalı vekil sessiz kalmadı! Avrupa'ya ırkçılık dersi: Ukrayna ve Afganistan'a çifte standart uyguluyorsunuz
12:23 Luis Suarez'den Galatasaray için skandal yorum! Barcelona taraftarı çok sinirlendi
12:22 Vladimir Putin: Orta Doğu'da Ukrayna'ya karşı savaşmak için 16 bin kişilik ordu hazır
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2022 13:45:19. #1.13#
SON DAKİKA: Yatağa bağımlı hastalar için evde sağlık raporu uygulaması yaygınlaşıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement