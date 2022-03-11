Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi - Son Dakika
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Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

11.03.2022 11:56
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında, yatağa bağımlı hastalara görüntülü görüşme yöntemiyle ilk kez evde sağlık raporları düzenlendi.

Sağlık Bakanlığınca başlatılan uygulama kapsamında, yatağa bağımlı hastalara görüntülü görüşme yöntemiyle ilk kez evde sağlık raporları düzenlendi.

Bakan Fahrettin Koca, şubat ayında yaptığı açıklamada, yatağa ve cihaza bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde de düzenlenmesine olanak sağlayacak uygulamanın Bilecik, Sinop ve Tunceli'de pilot olarak başlatılacağını açıkladı.

Bu kapsamda evinden çıkamayan hastalar için ilk uzaktan sağlık kurulu raporları düzenlenmeye başladı.

Görüntülü görüşme yöntemi kullanılıyor

Uygulamanın ilk örneği, Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde yaşayan yatağa bağımlı hasta Şerife Gölge'ye verilen rapor oldu.

Evinden çıkamayan Gölge ile ildeki sağlık kurulu arasında, eve giden sağlık çalışanlarının desteğiyle uzaktan görüntülü görüşme gerçekleştirildi. Kurul, bu görüşmede hastayı değerlendirerek Durum Bildirir Formu düzenledi.

Hasta Şerife Gölge ve yakınları, uygulamayla evden çıkmak zorunda kalmadan sağlık kurulu raporu hizmetini alabildi.

Gölge'nin yakınları da aldıkları çevrim içi hizmetle hem hastanın hem de kendilerinin yorulmadan, sıkıntı çekmeden rapor işlemlerinin çözülmesinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Öte yandan Düzce'de de yine uzaktan görüşme yöntemiyle evinden çıkamayan yatağa bağımlı bir hastanın sağlık kurulu raporu işlemleri gerçekleştirildi.

Kimler için evde sağlık kurulu raporu verilebiliyor?

Pilot olarak üç ilde devam eden ve kısa sürede Türkiye genelinde yaygınlaştırılması planlanan uygulamayla tanısını almış ve izlemi yapılmış yatağa bağımlı hastaların evden çıkmak zorunda kalmadan işlemlerinin kolaylaştırılması amaçlanıyor.

Yatağa/cihaza bağımlı evinden çıkamayan hastaları kapsayan uygulama kapsamında erişkinler için engelli sağlık kurulu raporu ile hastaların mama, bez, ilaç, tıbbi cihaz ihtiyaçları için gerekli olan durum bildirir sağlık kurulu ve tek hekim raporları düzenleniyor.

Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi
Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi

YORUMLAR
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Fahrettin Koca, Tunceli, Pilot, Bolu, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yatağa bağımlı hastalar için ilk kez evde sağlık raporu düzenlendi - Son Dakika


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