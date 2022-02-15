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Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek - Son Dakika

Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek

15.02.2022 15:55
Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde düzenlenmesine olanak sağlayacak uygulamanın üç pilot ilde başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporlarının evlerinde düzenlenmesine olanak sağlayacak uygulamanın üç pilot ilde başlatıldığını bildirdi.

Bakan Koca, yaptığı açıklamada, geçen hafta duyurulan Uzaktan Sağlık Hizmeti Projesi kapsamında önemli bir uygulamanın hayata geçirildiğini ifade etti.

Koca yeni uygulamaya ilişkin bilgileri şöyle paylaştı:

"Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları artık evlerinde düzenlenecek. Uygulama pilot illerde başladı. Yatağa/cihaza bağımlı yetişkin ve çocuk hastaların sağlık raporu alabilmeleri için hastaneye gelmeleri gerekmeyecek, raporlar evlerinde düzenlenecek. İhtiyaçları olan ilaç, mama, bez ve tıbbi cihazları evlerinden çıkmadan almaları sağlanacak.

Yatağa bağımlı hastalarımızın sağlık raporunun evlerinde düzenlenmesine yönelik pilot uygulama Bilecik, Sinop ve Tunceli'de başladı. Uygulamayı kısa sürede ülke geneline yaygınlaştırmayı hedefliyoruz."

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Fahrettin Koca, Pilot, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yatağa bağımlı hastaların sağlık kurulu raporları evlerinde düzenlenecek - Son Dakika
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