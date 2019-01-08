Son Dakika Haberleri: Yatağa Bağımlı Kadın, Evinde Çıkan Yangında Öldü

Yatağa Bağımlı Kadın, Evinde Çıkan Yangında Öldü

26 dakika önce

BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, yaşamını yatağa bağlı sürdüren Seniye Yavuz (86), dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Yatağa Bağımlı Kadın, Evinde Çıkan Yangında Öldü, System.String[]
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, yaşamını yatağa bağlı sürdüren Seniye Yavuz (86), dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.

Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar Mahallesi'nde Seniye Yavuz'un yalnız yaşadığı tek katlı evde önceki gün yangın çıktı.  Sobadan düşen ateş parçalarının yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangını fark eden Seniye Yavuz, sürünerek kapıya yöneldi. Ancak kapıyı açamadı. Alevleri fark edip yardıma koşan komşular, kapıyı açamayınca pencereden içeri girdi. Odada baygın halde bulunan Yavuz'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yaşlı kadının dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Seniye Yavuz'un cansız bedeni ise Büyükorhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ve itfaiye ekipleri, inceleme başlattı.

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:53 Kaynak: DHA

Büyükorhan, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Camiye Kurulan Güneş Panelleri Sayesinde Hem Bin TL'lik Faturadan Kurtuldular Hem de Para Kazanmaya Başladılar Çocuğunu AVM'ye Bırakarak Terk Eden Anne, Çocuğunu Daha Önce de Çocuk Esirgeme Kurumuna Bırakmış

Tekirdağ'da Dereye Uçan Otomobilde 4'ü Çocuk 8 Kişi Hayatını Kaybeti Denizli'de Bakıcı Kadın Dehşeti: Yaşlı Adamın Yüzüne Biber Gazı Sıkarak Parasını Çaldı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.1.2019 15:19:52. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatağa Bağımlı Kadın, Evinde Çıkan Yangında Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]