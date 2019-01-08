Yatağa Bağımlı Kadın, Evinde Çıkan Yangında Öldü
26 dakika önce
BURSA'nın Büyükorhan ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, yaşamını yatağa bağlı sürdüren Seniye Yavuz (86), dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.
BURSA'nın Büyükorhan
ilçesinde tek katlı bir evde çıkan yangında, yaşamını yatağa bağlı sürdüren Seniye Yavuz (86), dumandan zehirlenerek, hayatını kaybetti.
Büyükorhan ilçesi kırsal Karalar
Mahallesi'nde Seniye Yavuz'un yalnız yaşadığı tek katlı evde önceki gün yangın çıktı. Sobadan düşen ateş parçalarının yatağı tutuşturması sonucu çıkan yangını fark eden Seniye Yavuz, sürünerek kapıya yöneldi. Ancak kapıyı açamadı. Alevleri fark edip yardıma koşan komşular, kapıyı açamayınca pencereden içeri girdi. Odada baygın halde bulunan Yavuz'a olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yaptı. Ancak yaşlı kadının dumandan zehirlenerek yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını büyümeden söndürdü. Seniye Yavuz'un cansız bedeni ise Büyükorhan Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı. Jandarma
ve itfaiye ekipleri, inceleme başlattı.
- Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 08.01.2019 02:53 Kaynak: DHA
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