Yatağa bağımlı MS hastası kadın özel bir tedavi sayesinde yürümeye başladı - Son Dakika

Yatağa bağımlı MS hastası kadın özel bir tedavi sayesinde yürümeye başladı

02.01.2021 11:17
Yatağa bağımlı MS hastası kadın özel bir tedavi sayesinde yürümeye başladı, System.String[]

İzmir'de 7 yıl önce Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan, mart ayında geçirdiği atak sonucu yatağa bağımlı kalan İlhan Keskin, uygulanan özel bir tedaviyle sağlığına kavuştu.

İzmir'de 7 yıl önce Multiple Skleroz (MS) hastalığı teşhisi konulan, mart ayında geçirdiği atak sonucu yatağa bağımlı kalan İlhan Keskin, uygulanan özel bir tedaviyle sağlığına kavuştu.

Bornova ilçesinde yaşayan 2 çocuk annesi 22 yaşındaki Keskin'e 15 yaşındayken rahatsızlanmasının ardından başvurduğu Ege Üniversitesi Hastanesinde MS hastalığı teşhisi konuldu.

Sol eli ve sağ ayağında uyuşmalar başlayan Keskin, doktorların uyguladığı kortizon tedavisiyle yaşamına devam etti.

Yaşamını 3 yıl önce Oğulcan Keskin ile birleştiren ve 2 çocuk sahibi olan Keskin, geçen şubat ayında MS hastalığına bağlı atak geçirdi. Ayakları ve ellerinde his kaybı oluşan Keskin, yaşamını yatağa bağlı olarak sürdürmeye başladı.

Yakınları tarafından İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesine götürülen Keskin, nöroloji uzmanı Dr. Armağan Uysal tarafından muayene edildi.

Yapılan tetkikler sonucu Sağlık Bakanlığının MS hastaları için yurt dışından getirdiği ilacı kullanan Keskin, 3 ay sonra yeniden yürümeye başladı.

"Hayattaki en büyük isteğim çocuklarıma yeniden sarılmaktı"

İlhan Keskin, evinde AA muhabirine, yaşadığı sağlık sorunlarından dolayı hayli zor günler yaşadığını söyledi.

Yatağa bağımlı kalmanın çok acı olduğunu anlatan Keskin, "Çocuklarım yanıma geliyordu ayağa kalkamıyordum, kollarım tutmadığı için sevemiyordum. Bu beni çok üzüyordu. Artık benim için her şeyin bittiğini düşünüyordum. Konuşmam bile bozulmuştu. Söylediğim kelimeler anlaşılmıyordu. O günlerde hayattaki en büyük isteğim çocuklarıma yeniden sarılmaktı. Yeniden sağlığıma kavuşmak için hep dua ettim." dedi.

Tedavi süresince hiç umudunu kaybetmediğini dile getiren Keskin, şunları kaydetti:

"Bu süreçte doktorumun girişimiyle Sağlık Bakanlığı tarafından yurt dışından ücretsiz ilaçlar getirildi. Bu ilaç bana iğne şeklinde uygulandı. Onun dışında ayak ve ellerimdeki kasların güçlenmesi için fizik tedavi almaya başladım. İlk adım attığım anı hala unutamıyorum. 3 ay gibi kısa sürede ayağa kalktım, çocuklarımı yine eskisi gibi kucaklayarak sevmeye başladım. Benim sağlığıma kavuşmamda doktorumun ve Sağlık Bakanlığının çok büyük katkısı var. Onlara çok teşekkür ederim. MS hastalarının yaşadıkları ataklar karşısında morallerini bozmamalarını öneriyorum."

"Tedavimiz hastamızda yüz güldürdü"

Dr. Armağan Uysal da Keskin'in kendisine başvurduğunda MS hastalığı için tedavi gördüğünü ama bu tedavinin onu ayağa kaldırmak için yeterli olmadığını ifade etti.

Keskin için bir üst basamak tedaviye geçme kararı verdiğini anlatan Uysal, şöyle konuştu:

"Normalde MS hastaları ağızdan ilaç kullanıyorlar, cilt altından ilaçlar enjekte ediliyor. Aylık ya da 6 aylık periyotta ilaçlar var. Biz uygulanan tedaviye yanıt vermediğini görünce ayda bir damardan verilen bir ilacı uygulamaya karar verdik. İlk 6 ay bunu kesintisiz yaptık. Her hastada bu tedavi olumlu sonuç vermiyor. Bazen ölümlere neden olabiliyor ama bu süreçte biz çok sık kontroller yaptık. Bu tedavi hastamızın yüzünü güldürdü. Onun yeniden yüzünün güldüğünü görmek bizi de mutlu ediyor."

Multiple Skleroz, Kas Hastalığı, İzmir, Mart, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Sağlık Yatağa bağımlı MS hastası kadın özel bir tedavi sayesinde yürümeye başladı - Son Dakika


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