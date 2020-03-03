Yatağa bağımlı oğluna 50 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yatağa bağımlı oğluna 50 yıldır bebek gibi bakıyor - Son Dakika

Yatağa bağımlı oğluna 50 yıldır bebek gibi bakıyor

6 saat önce

Muğla'da yaşayan 81 yaşındaki Sultan Kadem, geçirdiği rahatsızlık sonucu üç yaşından sonra yatağa bağımlı hale gelen 53 yaşındaki oğluna şefkatle bakıyor.

Yatağa bağımlı oğluna 50 yıldır bebek gibi bakıyor, System.String[]

Muğla'da yaşayan 81 yaşındaki Sultan Kadem, geçirdiği rahatsızlık sonucu üç yaşından sonra yatağa bağımlı hale gelen 53 yaşındaki oğluna şefkatle bakıyor.

Kadem, hiçbir ihtiyacını karşılayamayan oğlu Şevket ile ilerlemiş yaşına rağmen 50 yıldır bir bebek gibi ilgileniyor.

Eşini 24, evlatlarından birini de 18 yıl önce kaybeden Kadem, kızının da evlenmesi üzerine tek odalı evde, yatağa bağımlı oğluyla baş başa kaldı.

Yemesinden içmesine her şeyiyle ilgilendiği evladının altına bez bağlayan Kadem, bir annenin evladı için yapabileceği tüm fedakarlıkları ortaya koyuyor.

İşçi emeklisi Sultan Kadem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 7 yaşında tütün tarlasında çalışmaya başladığını, hayatının büyük bölümünü çalışarak geçirdiğini söyledi.

Oğlunun durumuna çok üzülse de yaşamdan hiç kopmadığını belirten Kadem, yakın çevresinin, "Bunu bakamazsın, yurda verelim" dediklerinde çok üzüldüğünü dile getirdi.

Ömrünü oğluna adadı

Bugüne kadar tüm zorluklara rağmen evladını kimseye muhtaç etmediğini vurgulayan Kadem, şöyle konuştu:

"Önce oğlumun karnını doyururum sonra kalırsa kendim yerim. Bütün ömrümü ona adadım. Sırtımda dağlardan odun taşıdım onu üşütmedim. Aç kalsam da onu aç bırakmam. Oğlum benim can yoldaşım, en büyük sırdaşım. 'Engelli çocuğum var' diye dert yanmayın. Allah'ım onu verdiği gibi sevgisini, saygısını da veriyor. Engelli aileler, çocuklarına iyi baksın. Allah bunu sevdiği kula verirmiş. Bu çocuğun nasibi her yerden gelir. Hiçbir zaman 'of' çekmesinler. Oğlum benim yaşam kaynağım, mutluluğum, yaşama sevincim. Çocuğuma bakmaktan hiç acizlenmedim, kimse acizlenmesin. Onlar bizim için yük değil, bizden bir parça."

Sultan Kadem, sağlığı ve ömrü el verdiği müddetçe canından bir parça olan oğluna özenle bakmaya devam edeceğini söyledi.

Karşıyaka Mahalle Muhtarı Mustafa Topbaş ise Sultan Kadem'in yıllardır büyük bir şefkatle oğluna bakmasına şahit olduklarını ifade etti.

Kendilerinin de bu fedakarlık örneğini herkese örnek gösterdiklerini anlatan Topbaş, Kadem'in zorluklarla dolu yaşam mücadelesine rağmen oğlu Şevket'e sevgisini hiçbir zaman esirgemediğini, elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını kaydetti.

Muğla, İşçi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.03.2020 11:02 Kaynak: AA
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