Son Dakika Haberleri: Yatağa Bağımlı Yaşarken Mahallesini Tanıtan Rasim Ünal Öldü

Yatağa Bağımlı Yaşarken Mahallesini Tanıtan Rasim Ünal Öldü

47 dakika önce

BURSA'nın İznik ilçesinde 16 yıl önce kiraz ağacından düşüp, yatağa bağımlı kalan, kurduğu internet sitesi üzerinden yaşadığı Dereköy'ün tanıtımını yapan Rasim Ünal (53), yaşamını yitirdi.

Yatağa Bağımlı Yaşarken Mahallesini Tanıtan Rasim Ünal Öldü, System.String[]
BURSA'nın İznik ilçesinde 16 yıl önce kiraz ağacından düşüp, yatağa bağımlı kalan, kurduğu internet sitesi üzerinden yaşadığı Dereköy'ün tanıtımını yapan Rasim Ünal (53), yaşamını yitirdi.

İznik ilçesinin kırsal Dereköy Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Rasim Ünal, 2003 yılında bahçesinde kiraz toplamak için çıktığı ağaçtan düşüp yaralandı. Belden aşağısı felç, sağ kulağı ise sağır olan, akciğeri de zarar gören Rasim Ünal, o günden sonra yatağa bağımlı kaldı. Günlerini kurduğu internet sitesinde eski bir Osmanlı köyü olan Dereköy'ün tanıtımını yaparak geçiren Rasim Ünal'ın yaşantısını Demirören Haber Ajansı gündeme getirmişti. 

Bir hafta önce solunum yetmezliği şikayetiyle Bursa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ünal, sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. 

- Bursa

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 01:24 Kaynak: DHA

Yenikadinda Gösterme, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türk Televizyon Tarihine Damga Vuran Flash TV, Yayın Durdurma Kararı Aldı 95'lik Mülayim Dede, Torun Sayısıyla AK Partili Vekili Şaşırttı

Kanala Düşen Öğrenci Boğuldu, Arkadaşı Yoğun Bakımda Ambulansa Yol Vermeyen Sürücü Hakkında Bakan Koca'dan Açıklama: Kabul Edilemez!
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.3.2019 14:11:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatağa Bağımlı Yaşarken Mahallesini Tanıtan Rasim Ünal Öldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]