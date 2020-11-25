Yatağa mahkum Übeytullah'ın ortopedik yatak mutluluğu - Son Dakika

MERSİN'de doğuştan Serebral Palsi (SP) hastalığı nedeniyle yatağa mahkum olan Übeytullah Güler (35), bir hayırseverin aldığı ortopedik yatağa kavuşunca büyük sevinç yaşadı.

Merkez Toroslar ilçesine bağlı Mevlana Mahallesi'nde yaşayan 11 kardeşin üçüncüsü Übeytullah Güler, kendisi gibi doğuştan Serebral Palsi hastalığı olan ablası Naife (37) ile yatağa mahkum yaşıyor. Maddi imkansızlık nedeniyle ailesinin ortopedik yatak alamadığı Übeytullah'a hayırseverlerden yardım eli uzandı. Hayırsever Halil Öz'ün girişimi, Avusturya ve Ankara'dan da yardımseverlerin katkısı ile Übeytullah'a ortopedik yatak hediye edildi. Yeni yatağına kavuşan Übeytullah ve Güler ailesi büyük sevinç yaşadı.