Yatağa Mahkum ve Hasta Seçmenler Seyyar Sandıkta Oy Kullandı
1 saat önce
BURSA'nın İnegöl ilçesinde yatağa engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı.
BURSA'nın İnegöl
ilçesinde yatağa engelli ve hasta seçmenler, evlerine getirilen gezici oy sandıklarında oylarını kullandı. Yüksek Seçim Kurulu
(YSK), okullarda kurulan sandıklara gidemeyenler için seyyar sandık hizmeti sundu. YSK tarafından görevlendirilen personel ve polis ekipleri, engelli ve hasta vatandaşların oy kullanmaları için ev ev gezdi. Bursa
'nın İnegöl ilçesinde YSK'ya oy kullanmak için başvuruda bulunan 15 engelli ve hasta vatandaş, oylarını evlerinde 8801 numaralı seyyar sandıkta kullandı. Hizmetten faydalanan engelli vatandaş Mehmet Bulut
, "Böyle bir uygulamanın yapılmasından son derece memnunum. Okula oy kullanmaya gidemedim, Sandık ayağıma geldi, teşekkür ederim" dedi. - Bursa
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Haber Yayın Tarihi : 31.03.2019 11:35 Kaynak: DHA
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