Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek "Fanina" ile hayata sarılıyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek 'Fanina' ile hayata sarılıyor - Son Dakika

Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek "Fanina" ile hayata sarılıyor

6 saat önce

Antalya'da küçükken geçirdiği ateşli hastalık sonucu sol tarafı felç kalan, 7 yıldır da yatağa mahkum bir hayat süren 41 yaşındaki Feride Mehmetoğlu, tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek

Antalya'da küçükken geçirdiği ateşli hastalık sonucu sol tarafı felç kalan, 7 yıldır da yatağa mahkum bir hayat süren 41 yaşındaki Feride Mehmetoğlu, tüm zorluklara rağmen hayata gülümseyerek bakıyor.

Safiye (61) ile Hacı Rahim Mehmetoğlu (67) çiftinin beş çocuklarından Feride'nin sol tarafı, 2 yaşında geçirdiği ateşli hastalık sonucu felç kaldı. Hafif düzeyde zeka geriliği de bulunan Feride, hep yaşıtları gibi koşup oynayamamanın üzüntüsünü yaşasa da ailesinin desteğiyle zorlu günleri atlatmaya çalıştı.

Yedi yıl önce tamamen yatağa mahkum hale gelen Feride'nin tüm ihtiyaçlarını ailesi karşılamaya başladı. Mehmetoğlu çifti, evde çok sıkıldığını belirtmesi üzerine adını "Fanina" koydukları bez bebeği beş yıl önce kızlarına hediye etti.

Feride, o günden sonra yanından hiç ayırmadığı ve "en iyi arkadaşım" dediği bebeğiyle uyumaya, dertleşmeye ve yattığı yerden oyun oynamaya başladı. Fanina sayesinde hayata daha pozitif bakmaya başlayan, insanlarla iletişim kuran Feride, bebeğiyle moral ve motivasyonunu hep üst düzeyde tutuyor.

Odasındaki televizyondan dünyadaki gelişmeleri takip eden Feride, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hayata geçirilen "Evde kal" kampanyasına da destek verdi.

- "Bebeğimle oynarken bütün acılarımı, her şeyi unutuyorum"

Feride Mehmetoğlu, AA muhabirine, yatağa mahkum olmanın ve yürüyememenin çok zor olduğunu söyledi. Kendi başına ihtiyaçlarını gideremediğini anlatan Feride, annesi ve babası olmadan hiçbir şey yapamadığını dile getirdi. Salıncağa binip havalara yükselmek, yürümek istediğini anlatan Feride, arkadaşları olursa doyasıya sohbet etmek istediğini ifade etti.

Feride Mehmetoğlu, ailesinin kendisine hediye ettiği bez bebek Fanina'nın en yakın arkadaşı olduğunu belirterek şöyle konuştu:

"Allah kimseyi bu duruma düşürmesin ama en azından dertleştiğim bir arkadaşım var. Fanina ile güzel günler geçiriyoruz. Ona 'Keşke sen bebek olmasaydın, benimle birlikte hareketli oynasaydın.' diyorum. Onu yanı başımdan hiç ayırmıyorum, sarılıyorum, öpüyorum. Bazen ona sarılırken uyuyup kalıyorum. Bebeğimle oynarken bütün acılarımı, her şeyi unutuyorum. O yüzden o benim yoldaşım."

"Sabredip, halinize şükredin"

Virüs nedeniyle evlerinde yaşamak zorunda kalanlara seslenen Mehmetoğlu, "Kimse evinden çıkmasın. Sağlık önemli. Canınız ne kadar sıkılırsa sıkılsın evinizde kalın. Bu virüs bitince dışarıya çıkabilirsiniz ama ben hep evdeyim. Sabredip, halinize şükredin." dedi.

Baba Hacı Rahim Mehmetoğlu, kızlarının hayatının bez bebekle değiştiğini söyledi. Hayata olumlu bakmayı bilen kızlarının her zaman kendilerine destek olduğunu vurgulayan Mehmetoğlu, eşiyle üzüldüğünde Feride'nin kendilerini teselli ettiğini kaydetti.

Bez Bebek, Antalya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.03.2020 11:02 Kaynak: AA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Canlı yayında karantina bölgesindeki durumu aktaran muhabir, oyun oynamak isteyen sokak köpeği sebebiyle zor anlar yaşadı
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Yağmur suyu havuzuna düşen kangal köpeği, boynundan tutarak çeken kardeşi kurtardı Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü
Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü Son dakika: ABD ve İngiltere'de koronavirüs bilançosu ağırlaşıyor! İki ülkede 24 saatte 670 kişi öldü         
17:14
Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu Ankara Büyükşehir Belediyesi, su faturalarını durdurdu         
16:45
Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü Merkel'in İsrail'in solunum cihazı talebini reddettiği öne sürüldü         
16:44
Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim Karantinaya alınan yaşlı adam görevlilere zorluk çıkardı: Bende varsa hepinizi öldüreceğim         
16:43
UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir UEFA Başkanı Ceferin: 3 seçenek olmazsa bu sezon iptal olabilir         
16:42
NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı NTV muhabiri Korhan Varol koronavirüse yakalandı         
16:37
Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi Fransızların yüzde 26'sına göre Kovid-19 laboratuvarda üretildi         
16:34
Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı Köylüler, ihtiyaçlarını karşılayan jandarmaya teşekkür etmek için 'Kavga var' ihbarı yaptı         
16:25
Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı Yozgat'ta bir köy koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı         
16:25
Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı Club Brugge, Ryan Donk'a kancayı taktı         
16:23
Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu Rusya, koronavirüsü tedavi edecek ilaç geliştirdiğini duyurdu         
16:09
'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi 'Koronavirüsle savaşmaktan gurur duyuyorum' diyen sağlık çalışanı paylaşımından dolayı linç yedi         
16:09
Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu Kendisinden 48 yaş büyük Patrick ile nikah masasına oturan Meltem Miraloğlu, evliliği hakkında ilk kez konuştu         
15:53
Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti Gece yarısı görevden alınan Ulaştırma ve Altyapı eski Bakanı Turhan, görevi Karaismailoğlu'na devretti         
15:33
Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak Son dakika: İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda bütün uçuşlar durdurulacak         
15:07
CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu CZN Burak, Instagram'ın resmi hesabından paylaşılan ilk Türk oldu         
15:01
Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi Dusko Tosic: Çin'de gördüklerim inanılmazdı, dünyanın sonu gibiydi         
14:54
Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı Belediyenin sahip çıktığı İsmail Amca'nın son hali yürekleri ısıttı         
14:49
Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı Prosinecki'nin koronavirüs testi negatif çıktı         
14:48
Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız Kılıçdaroğlu: İşten çıkarma yasağına Meclis'te destek vermeye hazırız         
14:43
İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı İmamın evinden çıkması yasak olan 65 yaş üstü vatandaşlara 'kuş yemi' ve 'Kur'an-ı Kerim' yardımı duygusal anlar yaşattı         
14:30
Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın Almanya'da doktorlara vicdanları yaralayan talimat: Durumu kötü olanlara dokunmayın         
14:28
Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı Otobüs seferlerinin kısıtlanmasının ardından bilet fiyatlarının 3 kat arttığını gören vatandaşlar, neye uğradığını şaşırdı         
14:24
Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki Ze Luis'ten televizyonun önünden geçen sevgilisine sert tepki         
14:17
Samsun Valisi Kaymak'tan Samsun Valisi Kaymak'tan "Samsun'da süper bulaştırıcı var" haberlerine yalanlama         
14:10
Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir Son dakika: Kılıçdaroğlu, sokağa çıkma yasağı çağrısında bulundu: Sorun 'Evde tut' aşamasına geçmiştir         
14:05
Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir? Av. Bedia Teymur cevapladı: Kısa Çalışma Ödeneği nedir? Kimler, hangi şartlarda bu ödenekten yararlanabilir?         
14:04
Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu Dolandırıcıların vitamin haplarında resmini kullandığını öğrenen doktor, suç duyurusunda bulundu         
14:04
Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım Emel Müftüoğlu, virüse rağmen sokağa çıkanlara öfke kustu: Falakaya yatıracağım         
13:52
Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı Son dakika: İspanya'da Kovid-19 salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı bir günde 832 kişi arttı         
13:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2020 17:22:14. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatağa mahkum yaşayan Feride, bez bebek "Fanina" ile hayata sarılıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]