Yatağa mahkum Yusuf'a, Nwakeme'den kupalı ziyaret - Son Dakika
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Yatağa mahkum Yusuf'a, Nwakeme'den kupalı ziyaret

30.01.2021 14:15
Yatağa mahkum Yusuf'a, Nwakeme'den kupalı ziyaret

TRABZON'da küçük yaşlarda yaşadığı rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, buna bağlı olarak 3 yıldır da yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan Yusuf Şentürk'ü, sadece tepki verip gülümsediği Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, evinde ziyaret etti.

TRABZON'da küçük yaşlarda yaşadığı rahatsızlık sonucu kısmi beyin felci geçiren, buna bağlı olarak 3 yıldır da yatağa bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışan Yusuf Şentürk'ü, sadece tepki verip gülümsediği Trabzonspor'un Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme, evinde ziyaret etti. Kazandıkları Süper Kupa ile Şentürk'ü evinde ziyaret eden yıldız oyuncunun bu anları, kulüp tarafından sosyal medyada paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni alıp, ilgiyle izlendi.

Akçaabat ilçesine bağlı Darıca Mahallesi'nde yaşayan Yusuf Şentürk, küçük yaşlarda geçirdiği hastalık nedeniyle zaman ilerledikçe yaşam fonksiyonlarını yitirdi. 9 yıl önce trafik kazasından annesini kaybeden, ardından da hastalığı ilerleyip yürüme ve konuşma yetisini kaybeden Şentürk, yaklaşık 3 yıldır yatağa bağımlı yaşıyor. Babası Temel Şentürk'ün (53) de benzer bir hastalığı olan Yusuf'un bakımını, yengesi Nuran Şentürk yapıyor. Sağlıklı olduğu dönemde fanatik Trabzonspor taraftarı olan Yusuf Şentürk, hastalığı bile bu sevdasını unutturamadı. Neredeyse hiçbir şeye tepki vermeyen Yusuf Şentürk, bordo mavililerim Nijeryalı futbolcusu Anthony Nwakaeme'nin oyunu ve gollerinin yer aldığı videolara tepki verip, gülümsüyor.

NWAKAEME SÜPER KUPA'YI YUSUF'A GÖTÜRDÜYusuf'un sadece Nwakaeme'ye tepki vermesi haberlere konu olunca Trabzonsporlu yıldız futbolcu harekete geçti. Nwakaeme, Süper Kupa'yı da yanına alarak, Yusuf Şentürk'ü evinde ziyaret etti. Yıldız futbolcu Nwakaeme ile Yusuf arasında duygusal anlar yaşandı. Yatağa mahküm şekilde yaşam mücadelesi veren Yusuf, Nwakeme'nin ziyaretiyle moral buldu. Trabzonspor'un basın ekibi tarafından ziyarete kaydedilen görüntüler, bordo mavili kulübün resmi sosyal medyada hesaplarından paylaşıldı. Görüntüler, kısa sürede binlerce beğeni alıp, ilgi odağı oldu.'KUPAYI YUSUF'A KENDİM GÖTÜRMEK İSTEDİM'Taraftarların kendisine attığı mesajlar sonrası Yusuf'un durumunu öğrenen Anthony Nwakame, görüntülerde, "Sosyal medyada beni etiketleyerek Yusuf'un durumundan bahseden herkese teşekkür ediyorum. Kulübe; final öncesinde, finali oynayıp takım ile birlikte kupayı kazanmak istediğimi ve kazandığımızda da kupayı hasta olan arkadaşım Yusuf'a götürmek istediğimi ifade ettim. Tanrı'ya şükürler olsun ki kupayı kazandık ve bugün de kupayı Yusuf'a kendim götürüyorum. Arkadaşım Yusuf'u görerek ona cesaret vereceğim ve sağlığına kavuşmasını dileyeceğim" dedi.'YUSUF ÇOK MUTLU OLDU'

Nwakaeme'nin ziyaretin kendilerini mutlu ettiğini belirten yenge Nuran Şentürk, "Nwakaeme bize ulaşıp boş bir zamanında Yusuf'u görmeye geleceğini söylemişti. Süper Kupa'yı kazanınca ziyarete geldiler. Yusuf ziyareti görünce çok sevindi ve bizlerde çok memnun kaldık. Çok güzel bir gün geçirdik. Bizimle ilgilendikleri için yönetime çok teşekkür ederiz. Yusuf'umuzu 1 günlüğüne de olsa çok mutlu ettiler, Allah hepsinden razı olsun" diye konuştu.


Kaynak: DHA
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Son Dakika Güncel Yatağa mahkum Yusuf'a, Nwakeme'den kupalı ziyaret - Son Dakika


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