Son Dakika Haberleri: Yatağa ve Cihazlara Bağlı Koah Hastası, Yardım Bekliyor

Yatağa ve Cihazlara Bağlı Koah Hastası, Yardım Bekliyor

3 saat önce

ADANA'da yaşayan ve 15 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olan Hüseyin Hacılar (58) yardım eli bekliyor.

Yatağa ve Cihazlara Bağlı Koah Hastası, Yardım Bekliyor, System.String[]
ADANA'da yaşayan ve 15 yıldır Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası olan Hüseyin Hacılar (58) yardım eli bekliyor. Hastalığının çok ilerlediğini söyleyen Hacılar, bu nedenle kıyafetlerini dahi tek başına giyemediğini ve tedavi için yardım beklediğini belirtti.

Yüreğir İlçesi Yavuzlar Mahallesi'nde yaşayan Hüseyin Hacılar 15 yıl önce KOAH hastalığına yakalandı. Hastalığı yıllar içerisinde ilerleyen Hacılar, son 2 yıldır yatağa bağımlı hale geldi. Sürekli olarak oksijen cihazına bağlı yaşayan Hacılar, daha önce yaptığı mesleği olan metal işçiliğine devam edemediğini ve bu nedenle de maddi durumunun kötü olduğunu söyledi. Tek başına tuvalete gidemeyen, kıyafetlerini giyemeyen ve devamlı solunum cihazıyla nefes alabilen 9 çocuk babası Hacılar, daha önce Adana'da uygulanan tedavilerden fayda göremediğini belirtti ve "Adana'daki hastanelerde çeşitli tedaviler gördüm ama sağlığıma kavuşamadım. Televizyonda bir haberde İstanbul'da bir hastanede ameliyat olup sağlığına kavuşan birisini gördüm. Ben de orada tedavi olmak istiyorum ama maddi durumum yok. Tuvalete bile gidemiyorum. Çalışacak halim de yok. Çok zor durumdayım. Çocuklarım da hamallık yapıyor, kirada yaşıyorlar. Bana yardımcı olamıyorlar. Devlet büyüklerimizden, hayırseverlerden yardım istiyorum. Sağlığıma kavuşmak istiyorum" dedi.

- Adana

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 10:24 Kaynak: DHA

Yavuzlar Mahallesi, Adana, Hacılar, KOAH, Sağlık
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