Yatağan, "Ata\'ya Saygı Yürüyüşü"nde tek yürek oldu

Yatağan Belediye Başkanlığı tarafından, tüm kamu kurum ve kuruluşları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşları ile vatandaşların katılımıyla, Yatağan Belediyesi önünden başlayıp Atatürk Anıtı'nda sona eren "Ata'ya saygı yürüyüşü" gerçekleştirildi.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla Ata'sına sahip çıktıklarını bir kez daha ortaya koyan Yatağanlılar, renkli görüntülerin oluşmasına neden oldular.

Atatürk Anıtı'nda bir araya gelen Yatağanlılara hitaben konuşan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Atatürk'e olan sevgi ve saygılarının sonsuz olduğunu dile getirdi.

Toksöz, burada yaptığı konuşmada, "Geçtiğimiz günlerde Milli Mücadele şehri Samsunumuzun simgesi olan Onur Anıtı'na yapılan çirkin saldırıyı kınıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu milletin ortak değeridir, Atamızın aziz hatırasına saygısızlık anlamını taşıyacak her türlü menfur eylem, halkımızdan en sert cevabı, en sert şekilde alacaktır. Ve bu tür provokatif eylemlerin siyasi malzeme haline getirilmesine milletimiz kesinlikle izin vermeyecektir" diye konuştu.