Son Dakika Haberleri: Yatağan Belediye Başkanı'ndan Milas ziyareti
Son Dakika Güncel Yatağan Belediye Başkanı'ndan Milas ziyareti

Yatağan Belediye Başkanı'ndan Milas ziyareti

1 saat önce

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı'ya iade-i ziyarette bulundu.

Yatağan Belediye Başkanı'ndan Milas ziyareti, System.String[]

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, MSKÜ Milas Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Artay Yağcı'ya iade-i ziyarette bulundu.


31 Mart yerel seçimlerinde göreve seçilen Yatağan'ın AK Partili yeni Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Milas Veteriner Fakültesini ziyaret ederek Dekan Prof. Dr. Artay Yağcı'ya iade-i ziyarette bulundu.


Fakültenin gelişimi ile ilgili bilgiler alan ve destek olmaya çalışacaklarını söyleyen Başkan Toksöz, "fakülte ilçemiz Yatağan adına da çok önemli bir konumda. Kurulumunun yanı sıra yerleşme ve gelişme adına sürdürdüğü çalışmaları takip ediyoruz. Bu kapsamda bizlere düşen görevlere hazırız. Elimizden ne geliyorsa yapmaya hazırız" derken Dekan Prof. Dr. Artay Yağcı, ziyaretten dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Dekan Yağcı, "Fakültemiz gün geçtikçe büyüyerek kentteki yerleşimini sürdürüyor. Yeni kurulmamız nedeniyle eksiklerimizi gidermeye ve daha etkin rol üstlenmeye devam ediyoruz. Bölge adına önemli bir konumda olan fakültemiz sadece ilçemiz Milas'a değil çevre ilçelere de hizmet edecek konumda. Önceliklerimiz var, bunların en önemlisi ise kurulacak olan Hayvan Hastanesi. Hem eğitim öğretimde hem de çiftçilerimize ve hayvan severlerimize hizmet edecek olan bu hastane tüm Muğla hatta diğer illerin bile büyük sorunlarının çözüm noktası olacak. Bu kapsamda destek görmek ve bunu hissetmek çok önemli. Bizleri bugün ziyaret eden ve bu ziyaretle mutlu kılan başta Yatağan Belediye Başkanımız Mustafa Toksöz'e özelliklede bizlere destek mesajı vermesiyle aldığımız güç kentimizin Muğla'mızın ve üniversitemizin yapılanmasında çok önemli konumda olduğunun göstergesi. Destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. - MUĞLA

Mustafa Toksöz, Yatağan, Milas, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.10.2019 11:46 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika: Bordo Bereliler ve komandolar Münbiç'e ilerlemeye başladı
YPG/PKK'lı teröristlerin saldırısıyla iki çocuğun can verdiği Ceylanpınar'a 1 saatte 25 havan mermisi atıldı Bakan Akar ile Hakan Fidan'ın katıldığı toplantının fotoğrafları paylaşıldı Deprem kabusu bitmiyor! İstanbul bir kez daha sallandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2019 13:31:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Yatağan Belediye Başkanı'ndan Milas ziyareti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]