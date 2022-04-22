Yatağan Belediyesi, 42 programda 20 bin kişiyle iftarda buluştu - Son Dakika
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Yatağan Belediyesi, 42 programda 20 bin kişiyle iftarda buluştu

22.04.2022 12:08
Yatağan Belediyesi, 42 programda 20 bin kişiyle iftarda buluştu

Yatağan Belediyesi, ilçe merkezinin yanı sıra 41 mahallede düzenlediği iftar programlarıyla, yaklaşık 20 bin kişiyle buluştu.

Yatağan Belediyesi'nin bu yıl ilçenin farklı noktalarında düzenlediği iftar programlarıyla, ramazan coşkusu 42 ayrı noktada yaşandı. Çukuröz, Bağyaka ve Kapubağ mahallelerinde başlayan iftar programları, Alaşar, Deştin, Şeref ve Esenköy mahallelerinde düzenlenen iftar programlarıyla sona erdi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, Başkan Yardımcıları İsmail Kaya ve Ahmet Yunus Tuna ile bazı günlerde 3 ve 4 noktada düzenlenen iftar programlarında, Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü, AK Parti İlçe Başkanı Ali Tekin ve MHP İlçe Başkanı Arif Güldürüm, Yatağanlılarla iftarda buluştular. 14 gün içerisinde 42 noktada düzenlenen iftar programları, renkli görüntülerin de oluşmasına neden oldu.

İlçe merkezinde düzenlenen, 6 mahalleyi kapsayan ve 5 bin kişinin katıldığı iftar yemeğine, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, AK Parti İl Başkanı Kadem Mete ve MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz da katılarak Yatağanlıların sofralarına konuk oldular.

Yatağan Belediyesi tarafından, 14 gün boyunca süren iftar programlarında Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, yaklaşık 20 bin kişiyle iftar sofrasında buluşurken, Başkan Toksöz iftar programlarının ardından vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Başkan Toksöz, iftar programlarının sona ermesi nedeniyle yaptığı açıklamada, "Başlangıcı rahmet, ortası mağfiret, sonu kurtuluş vesilesi olan mübarek ramazan ayını bir kez daha yaşamanın heyecanını ve mutluluğunu yaşıyoruz. Manevi dünyamızda müstesna bir yere sahip olan bu mübarek aya bizleri kavuşturduğu için Rabbimize hamd-ü senalar ediyorum. Sevgi ve merhamet kapılarının ardına kadar aralandığı ramazan ayını; özünde yer alan yardımlaşma, dayanışma, hoşgörü, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularıyla, dua ve ibadetlerimizle layığıyla idrak edebilmeyi Cenab-ı Hak'tan niyaz ediyorum" dedi.

On bir ayın sultanı ramazanda bu yıl ilçe merkezinin yanı sıra 41 ayrı noktada iftar programları gerçekleştirdiklerini belirten Toksöz, "Pandemi nedeniyle ara verdiğimiz iftar programlarımıza, bu yıl ilçe merkeziyle sınırlı tutmayıp, kırsal mahallelerimizde de düzenlediğimiz iftar programlarıyla devam ettik. Semazen, Hacivat-Karagöz, Aşuk-Maşuk, ateşbaz ve sihirbaz gösterilerinin yanı sıra pamuk şekeri ikramlarının da yapıldığı etkinliklerimize hemşerilerimiz yoğun ilgi gösterdiler. İftar programlarımızda bizleri yalnız bırakmayan başta Kaymakamımız Onur Kökçü, Milletvekilimiz Yelda Erol Gökcan olmak üzere AK Parti İl Başkanı Kadem Mete, MHP İl Başkanı Mehmet Korkmaz, AK Parti İlçe Başkanımız Ali Tekin ve MHP İlçe Başkanımız Arif Güldürüm ile belediye meclisi üyelerimize, muhtarlarımıza ve sofralarımıza konuk olan tüm hemşerilerimize teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: Bültenler
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