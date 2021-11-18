Yatağan Belediyesi, Tam Bana Göre Festival'de - Son Dakika

Yatağan Belediyesi, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığınca düzenlenen Tam Bana Göre Festivali'nde yer aldı. Belediyenin standında yer alan Stratonikeia Antik Kenti, Lagina Kutsal Alanı ve Şaban Ağa Camisi'ni tanıtan Türkçe ve İngilizce broşürler, ilgi odağı oldu. Konserlerden özel konferanslara, söyleşilerden imza etkinliklerine, atölyelerden deneyim alanlarına birçok etkinliğin yer aldığı festivalin cumartesi günkü etabında, Yatağan Belediyesi Folklor Ekibi tarafından gösteri sunulacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımlarıyla açılışı yapılan Başkent Millet Bahçesinde düzenlenen "Tam Bana Göre Festival" alanında kurulan Yatağan Belediyesi standını ziyaret edenlerin arasında, AK Parti Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan ve Köyceğiz Belediye Başkanı Kamil Ceylan da yer alırken, konukları Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz karşıladı.

Yatağan Belediye Başkanı Toksöz, festival sırasında, Manisa Şehzadeler, Gümüşhane, Kelkit, Bayburt Belediye Başkanları ve AK Parti Genel Merkez Gençlik Modellemesi Bölge Koordinatörü Nuh Dursun Ozan ile görüşme şansı yakalayarak istişarelerde bulundu.

Öte yandan, 145 belediyenin katıldığı festivalde izleyici akınına uğrayan stantların başında gelen Yatağan Belediyesi stadında, Stratonikeia Antik Kenti, Lagina Kutsal Alanı ve Şaban Ağa Camisi'ni tanıtan Türkçe ve İngilizce broşürler dağıtılarak, on binlerce konuk Yatağan'a davet ediliyor.