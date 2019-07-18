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Yatağan Bozüyük'te tarihi eserler gele geçirildi

2 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma ekiplerince bir evde gerçekleştirilen aramada tarihi değer taşıyan objeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Yatağan Bozüyük'te tarihi eserler gele geçirildi, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesi Bozüyük Mahallesinde Jandarma ekiplerince bir evde gerçekleştirilen aramada tarihi değer taşıyan objeler ve ruhsatsız silah ele geçirildi.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin Bozüyük mahallesinde R.Y. isimli şüphelinin elinde tarihi değeri bulunan objelerin bulunduğu bilgisinin ardından Yatağan Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı sonrası R.Y. isimli şüphelinin evi ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramada 7 adet tarihi değer taşıyan farklı obje, 2 adet kap, dibek taşı, 2 ruhsatsız çift kırma tüfek, 2 tabanca ve bu silahlara ait malzemeler ele geçirildi. Jandarma ekipleri tarafından R.Y. isimli şüpheli gözaltına alındı. - MUĞLA
Jandarma, Bozüyük, Yatağan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 18.07.2019 03:50 Kaynak: İHA
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