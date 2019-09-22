Son Dakika Haberleri: Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı
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Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali'nde, 140 boğa güreştirildi.

Muğla'nın Yatağan ilçesinde düzenlenen Boğa Güreşleri Festivali'nde, 140 boğa güreştirildi.

Yatağan Orman Kavşak Sahası'nda gerçekleştirilen güreşleri, arena etrafındaki oturma alanları ve tribünlerden 5 bin kişi izledi.

Saha çevresinde, sahiplerinin elinden kaçan boğaların vatandaşlara zarar vermemesi için güvenlik tedbirleri alındı.

Güreşler için Muğla ve Aydın'dan 140 boğa getirildi.

Festivalde, sahiplerinin elinden kaçan boğalar heyecanlı anların yaşanmasına neden oldu

Bu arada, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde ölçüldüğü Muğla'da, sıcaktan bunalan boğaların serinletilmesi için itfaiye güreş sahasını ıslatırken, sahipleri de hayvanların başına su döktü.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, belediye olarak gelenek ve göreneklerin yaşatılması için çaba gösterdiklerini söyledi.

Yatağan'da yaşayan boğa sahiplerinden gelen talepler doğrultusunda güreş düzenleme kararı aldıklarını belirten Toksöz, "Bu yıl ilk kez düzenlediğimiz güreşlere ilçemizden 20, Aydın ve Muğla'nın ilçelerinden 120 boğa katıldı. Vatandaşlarımız ilk kez düzenlememize rağmen güreşlerimize yoğun ilgi gösterdiler." dedi.

Güreşleri geleneksel hale getirmek istediklerini vurgulayan Toksöz, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Yatağan'da Boğa Güreşi Festivali yapıldı

Yatağan, Aydın, Muğla, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 22.09.2019 08:32 Kaynak: AA
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