Muğla'da dolandırıcılık yapan 3 sahte jandarma Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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Muğla'da dolandırıcılık yapan 3 sahte jandarma Denizli'de yakalandı

18.03.2022 11:44
Muğla'da dolandırıcılık yapan 3 sahte jandarma Denizli'de yakalandı

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde kendisini sivil jandarma olarak tanıtıp N.Ü. isimli vatandaşı dolandıran 3 kişi Denizli'de yakalandı.

Muğla'nın Yatağan İlçesi Kavak Mahallesinde kendisini sivil jandarma olarak tanıtıp N.Ü. isimli vatandaşı dolandıran 3 kişi Denizli'de yakalandı. Şahıslardan 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Yatağan ilçesine bağlı Kavak Mahallesinde yaşayan N.Ü., telefon ile arayıp kendilerini sivil jandarma olarak tanıtan, ardından kafalarında motosiklet kaskı bulunur halde eve gelen kişilerce dolandırıldığı iddia ederek ihbara bulundu. 25-30 yaşlarında erkek bir şahsa evde bulunan 5 altın bilezik, 5 gram altın ve 5 adet Cumhuriyet altınını verdiğini belirtmesi üzerine Muğla İl Jandarma Komutanlığı JASAT Timi tarafından araştırma yapılarak olayı gerçekleştiren şahısların O.N.S., A.K. ve Z.E. isimli şahıslar olduğu tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanması için güvenlik kamera kayıtlarında yapılan incelemede Denizli iline ittikleri tespit edildi. Denizli'de yapılan operasyon ile yakalanan şüpheliler, Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından teslim alındı. Şüphelilerden O.N.S. isimli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler A.K. ve Z.E. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. - DENİZLİ

Muğla'da dolandırıcılık yapan 3 sahte jandarma Denizli'de yakalandı

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Muğla'da dolandırıcılık yapan 3 sahte jandarma Denizli'de yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Muğla'da dolandırıcılık yapan 3 sahte jandarma Denizli'de yakalandı - Son Dakika
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