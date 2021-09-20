Yatağan'da gençler sporla sağlıklı kalacak - Son Dakika

Yatağan Belediyesinden verilen bilgiye göre;Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün girişimleri sonucu,Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Genel Müdürlüğü ile ilçeye halı saha, basketbol ve voleybol sahaları kazandırılması için yapılan protokol doğrultusunda, Katrancı, Yeşilbağcılar TOKİ, Şahinler, Kavak ve Dere mahallelerine halı saha, Atatürk, Madenler TOKİ, Bozarmut TOKİ, Elmacık ve Çakırlar mahallelerine basketbol ve voleybol sahaları yapılarak vatandaşların hizmetine sunuldu.Ayrıca yapımı süren Yatağan Belediyesi Gençlik Merkezi'nin bahçesindeki halı saha, basketbol ve voleybol sahası ve tenis kortu inşaatlarıda son aşamaya geldi.

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz, gençlerin kötü alışkanlıklardan uzak durarak spora yönelmeleri için spor tesislerinin yapımına önem gösterdiklerine dikkat çekerek, "Vatandaşlarımız sportif faaliyetlerini ilçemizdeki bir iki tesiste gerçekleştiriyordu ve bu tesisler yetersiz kalıyordu. Bu sorunu tespit ederek, ilçemize yeni spor tesisler kazandırmak için Gençlik Hizmetleri ve Spor Bakanlığı Spor Toto Genel Müdürlüğü ile protokol imzaladık. Bu doğrultuda ilçe merkezimize ve kırsal mahallelerimize 9'u halı saha, 5'i voleybol, 5'i basketbol ve 1 tenis kort olmak üzere 20 spor tesisini halkımızın hizmetine sunduk." dedi.