Yatağan'da hayvan hırsızlığı - Son Dakika
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Yatağan'da hayvan hırsızlığı

17.05.2022 20:02
Yatağan'da hayvan hırsızlığı

Yatağan ilçesinde iki kırsal mahalleden hayvan, çelik ve demir su borusu hırsızlığının şüphelisi Jandarmadan tarafından yakalandı.

Yatağan ilçesinde iki kırsal mahalleden hayvan, çelik ve demir su borusu hırsızlığının şüphelisi Jandarmadan tarafından yakalandı.

Yatağan Köklük Mahallesinde H.Ö. isimli vatandaşa ait ağıldan 5 adet küçükbaş hayvan hırsızlığı gerçekleşti. Yine Yatağan Şahinler Mahallesinde N.M. isimli şahsa ait tarladan 6 metre demir su borusu, İ.G isimli vatandaşa ait tarladan toprağa gömülü çelik sulama borusunun çalındı.

Gerçekleşen hırsızlık olayları ile ilgili şüpheli veya şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için Yatağan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmada olayları gerçekleştirenin A.T. isimli şahıs olduğu tespit edildi.

Şüpheli A.T. gözaltına alınarak adli işlemlere başlanırken, çaldığı su borularını seyyar hurdacıya sattığı tespit edildi. Küçükbaş hayvanlar ise sahibine teslim edildi. - MUĞLA

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatağan'da hayvan hırsızlığı - Son Dakika


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