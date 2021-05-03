Yatağan'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı - Son Dakika

Yatağan ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri öğrenilemeyen 48 YG 882 plakalı otomobil Yatağan-Milas kara yolu Karataşlık mevkisinde 34 EJ 2894 plakalı otomobille çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan yaralıları çıkardı.
Kazada, otomobillerde bulunan Demirşah Çalışkan, Hediye Kaya, Yasin Kaya ve Sevim Çalışkan yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Yatağan Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA
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