Son Dakika Haberleri: Yatağan'da Kaza: 1 Ölü

Yatağan'da Kaza: 1 Ölü

1 saat önce

Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Bencik mahallesinde traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Yatağan'da Kaza: 1 Ölü, System.String[]
Muğla'nın Yatağan ilçesine bağlı kırsal Bencik mahallesinde traktör kazasında bir kişi yaşamını yitirdi, bir kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Bencik Mahallesinde rampa yukarı çıkan 48 AF 003 plakalı traktör sürücüsü 81 yaşındaki Halit Dalgın, direksiyon hakimiyetini kaybederek traktör geri geri rampa aşağı devrildi. Kazada sürücü Halit Dalgın yaşamını yitirirken, traktörde bulunan Mehmet Kaplan yaralandı.

Kaza sonrası 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar sonrası olay yerine 112 Acil Yardım ambulansı, jandarma ve Muğla Büyükşehir Belediyesi Yatağan İtfaiye Grup Amirliği ekipleri sevk edildi. Yaralı Mehmet Kaplan 112 Acil Yardım ambulansı ile sağlık kuruluşuna kaldırıldı. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.02.2019 01:09 Kaynak: İHA

Muğla, Bencik, Yatağan, 3. Sayfa
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