Yatağan'da Öğrenci Servisleri Çarpıştı: 3 Yaralı
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Muğla'nın Yatağan ilçesinde, TOKİ bölgesinde meydana gelen kazada 3 öğrenci hafif yaralandı.
Muğla'nın Yatağan ilçesinde, TOKİ bölgesinde meydana gelen kazada 3 öğrenci hafif yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 03:14 Kaynak: İHA
Olay Muğla'nın Yatağan İlçesi TOKİ bölgesinde meydana geldi. İçinde 7 öğrencinin bulunduğu 48 S 5267 Plakalı öğrenci servisi ile, içerisinde 13 öğrencinin bulunduğu 48 S 0029 plakalı öğrenci servisi çarpıştı. Kaza sonrası 112 Acil çağrı Merkezi'nin aranması üzerine bölgeye ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. İki öğrenci servisinin karıştığı kazada ayrı okul servislerinde bulunan toplam 20 öğrenciden 3 öğrenci, hayati tehlikesi olmayacak şekilde yaralandı. - MUĞLA
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