Son Dakika Haberleri: Yatağan'da Santralde 2 İşçinin Öldüğü Kazada Sanıklara Para Cezası

Yatağan'da Santralde 2 İşçinin Öldüğü Kazada Sanıklara Para Cezası

5 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde 2 işçinin ölümü, 9 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açılan 5 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar verildi.

Yatağan'da Santralde 2 İşçinin Öldüğü Kazada Sanıklara Para Cezası, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde 2 işçinin ölümü, 9 işçinin de yaralanmasıyla sonuçlanan kazayla ilgili açılan 5 sanıklı davanın ilk duruşmasında karar verildi.  Mahkeme, yönetici 5 tutuksuz sanıktan Serdar T., Murat Ü. ve Semiha D.'yi 45 bin 600'er TL,  Ali D. ve Rıdvan Edip A.'yı da 25 bin 50'şer TL para cezasına çarptırdı. 

Şahinler Mahallesi'ndeki termik santralde geçen 19 Temmuz'da meydana gelen olayda, raylı sistem olan kömür sevk kanalının çökmesi sonucu Seray Şimşek ve Sezgin Kılıç adlı işçiler öldü, 9 işçi de yaralandı. Göçük sonrasında alınan bilirkişi ve uzman raporları doğrultusunda  işletme mühendisi Ali D., bakım müdürü Murat Ü., ölçü kontrol mühendisi Rıdvan E.A., iş güvenliği uzmanı Semiha D. ve genel müdür yardımcısı Serdar T. hakkında 'bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek' suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Muğla 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın bugün ilk duruşması yapıldı. Tutuksuz yargılanan 5 sanık ile avukatlarının hazır bulunduğu duruşma, kimlik tespiti yapılmasıyla başladı. Sanık savunmalarının ardından Mahkeme Başkanı Bilal Saydam, duruşmaya 5 dakika ara verdi. Aranın ardından ise mahkeme heyeti, Serdar T., Murat Ü. ve Semiha D.'yi 4'er yıl 2'şer ay hapis cezasına çarptırdı. 3 sanığın hapis cezaları, günlüğü 30 TL'den 45 bin 600'er TL para cezasına çevrildi. Ali D. ve Rıdvan E.A. ise 2'şer yıl 4'er ay hapse mahkum edildi. 2 sanığın cezaları ise 25 bin 50'şer TL adli para cezasına çevrildi.

- Muğla
Haber Yayın Tarihi : 11.04.2019 05:20 Kaynak: DHA
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