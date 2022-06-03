Yatağan'da "Sıfır Atık Projesi" kapsamında eğitim veriliyor

Yatağan Belediye Başkanı Mustafa Toksöz'ün talimatıyla, geleceğe daha yaşanabilir Yatağan bırakmak için sıfır atık konusundaki çalışmalara hız verilerek, ilçe genelinde ilk aşamada geri dönüşebilen atıkların ayrı ayrı toplanması hedeflendi. Bu süreç ise, tekstil atıkları, atık ilaç, bitkisel atık yağ ve atık pil gibi atıkların ayrı ayrı toplanması çalışmalarıyla devam edecek.

Geri dönüşüm çalışmalarının desteklenmesi için ise, Yatağan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü yetkilileri tarafından ilçedeki okullarda ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Sıfır Atık ve iklim değişikliği konularında eğitimler veriliyor.

Belediye Başkanı Toksöz, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "İlçemizdeki okullarda gerçekleştirilen eğitimlerde öğrencilere, slayt gösterisi ve kısa filmlerle geri dönüşüm kapsamına giren, ayrıca toplanması gereken atıklar ile iklim değişikliğine etkileri anlatılıyor. İlçemizde yer alan 35 okul ve Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü'nde Sıfır Atık Projesi ve iklim değişikliği anlatılmaya devam edecek" diye konuştu.