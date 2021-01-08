Yatağan'ın 56 yıllık hayali gerçekleşiyor - Son Dakika

Muğla'nın Yatağan ilçesinde çalışmaları devam eden Yatağan Girme Barajı'nın tamamlanmasıyla ekonomiye yıllık 32 milyon lira katkı sağlanacak.

Yatağan Girme Barajı'nın tamamlanmasıyla bölgede yapılacak sulu tarımla, hem tarlalardaki verim hem de yörede ürün çeşitliliği artacak.

Projenin tamamlanmasıyla bölgede istihdama katkı sağlanacak. Sulu tarımla 2020 birim fiyatlarıyla milli ekonomiye yıllık 32 milyon 265 bin lira gelir artışı sağlanması ve 717 kişiye daha istihdam alanı açılmasını hedefleniyor.

AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan, yapımı devam eden Girme Barajı'nda incelemelerde bulundu.

Gökcan, burada yaptığı açıklamada, İlk defa 1965'de baraj yapılması gündeme gelen Yatağan ilçesinin 56 yıllık hayalin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın destekleriyle gerçekleştiğini söyledi.

Çalışmaların her aşamasında Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'den destek aldıklarını belirten Gökcan, "Ödenek çıkartılmasını sağladık. Proje toplam maliyeti yaklaşık 240 milyon lira olan ve yüzde 73 seviyesinde tamamlanan Girme Barajının 2021 yılı sonunda bitirilmesi planlanıyor." dedi.

Yatağan'ın ilk barajının hayata geçmesiyle Yatağan ekonomisine, tarıma ve tarımsal sulamaya önemli katkılar sağlayacağını vurgulayan Gökcan, bölgede barajın yeterli su tutmasının ardından, baraj suyunun 2022'de tarımsal sulamada kullanılmaya başlanacağını dile getirdi.