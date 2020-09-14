Yatağan Kaymakamı yol kontrolüne katıldı - Son Dakika

Covid-19 tedbirleri kapsamında Yatağan Kaymakamlığı, İlçe Emniyet müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri denetimlerini sürdürüyor. Kaymakam Onur Kökçü, Muğa- Aydın karayolu üzerinde Yatağan irişinde bulunan polis ve jandarma kontrol noktasında denetimlerde bulundu.

Uygulama noktasında araç sürücü ve yolcularının Korona virüs salgını kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından alınan tedbirlere uyup uymadıkları kontrol edildi. Emniyet ve jandarma görevlileri internet bağlantılı tablet bilgisayarlar aracılığıyla Yatağan ilçesi dışından gelerek geçiş yapan sürücü ve yolcuların geldikleri yerlerde Covid-19 ile ilgili olarak karantinaya tabi tutulup tutulmadıklarını kontrol ediyor.

Yatağan Kaymakamı Onur Kökçü ilçenin girişinde bulunan Polis ve Jandarma uygulama noktasında gerçekleştirdiği denetimlere İlçe Emniyet Müdürü Tümer Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Resul Murat Kılıçarslan da katıldı. - MUĞLA