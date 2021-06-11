Yatağan Muhtarlar Derneği'nden Vali Orhan Tavlı'ya Ziyaret - Son Dakika

Yatağan Muhtarlar Derneği Başkanı Şuayip Özbek ile Yönetim Kurulu Üyeleri, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret etti. Ziyarette Yatağan Muhtarlar Derneği Başkanı Şuayip Özbek, Vali Orhan Tavlı'ya derneğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Ziyaretlerinden ve özverili hizmetlerinden dolayı Yatağan Muhtarlar Derneği Başkanı Şuayip Özbek'e ve Yönetim Kurulu Üyelerine teşekkür eden Vali Orhan Tavlı, muhtarlarla sürekli yakın işbirliği içerisinde olmaya gayret ettiklerini, muhtarlar tarafından iletilen hususların her zaman takipçisi olduklarını ifade etti.