Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti

19.01.2021 15:17
Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti, System.String[]

Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Tavlı'nın kabulünde konuşan Tiryaki, bölge halkına istihdam sağlayarak yerel kalkınma noktasında çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi.

Yatağan Termik Enerji'nin ilçe ekonomisine katkısını, yürütülen arkeolojik çalışmalara sağladığı destekleri aktaran Tavlı, bölgesel anlamda katma değer sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Santralde standartlara uygun olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin bağımsız otoriteler tarafından da onaylanması bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor." diyen Tiryaki, "Yakın zamanda 100 milyon dolarlık rehabilitasyon yatırımımızı başlatacağız. Bu yatırımla, santralimizin daha uzun yıllar Türkiye için üretime devam etmesini planlıyoruz. Bu rehabilitasyon çalışmalarımız sayesinde hali hazırda mevzuatlara uygun değerlerle çalışan santralimiz çok daha yenilikçi, modern ve kaliteli üretim imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Yatağan Termik Enerji'nin, "Çevre İzin Lisansı"na da sahip olduğunu anlatan Tiryaki, çevresel hassasiyetlerden ödün vermeden çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Vali Orhan Tavlı da santralin Yatağan'ın ekonomik hareketliliğine büyük katkısı olduğunu belirtti.

Yerel üretimin önemini vurgulayan Tavlı, Yatağan ve Muğla halkının refahı ve geleceği için doğru yapılan işlerin destekçisi olduklarını, önemli olanın halka hizmet olduğunu kaydetti.

Orhan Tavlı, Yatağan, Enerji, Muğla, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Mesut Özil, Mavi Kart uygulamasıyla Fenerbahçe'de Türk statüsünde oynayacak Türkiye'de yaygın olan iki marketin fiyatlarında yüzde 100'e varan fark bulunuyor Mahkeme, Bahçeşehir gölet projesinin ruhsatlarını iptal etti Son dakika! Rusya'dan Sputnik V'nin ardından yüzde 100 etkinlikte ikinci bir koronavirüs aşısı daha: EpiVakKorona Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan reformlarla ilgili müjdeyi verdi: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir Nihal Candan, ürün tanıtımı yapmak için kar üstünde mini şortla poz verdi Ünlü model Stephanie Seymour'un 24 yaşındaki oğlu hayatını kaybetti 130 araç birbirine girdi! Kaza sonrası gelen ilk görüntüler korku filmini andırıyor
Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor Ekonomistler, Merkez Bankası'nın faizleri sabit bırakmasını bekliyor         
15:27
15 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı 15 yaşındaki çocuktan hamile kalan kız çocuğu doğum yaptı         
15:12
Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü Pandemiden etkilenen işletmeciler kardan mezar yaptı: Esnaf öldü         
14:55
Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı Milan, Beşiktaş'ın da istediği Mandzukic'i kadrosuna kattı         
14:27
Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı Selçuk Özdağ'a saldırı anına ilişkin görüntülerin ardından şüphelilerin ifadeleri de ortaya çıktı         
14:08
Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı Kızları için yaptıkları kardan adam gece vakti çalındı         
13:53
Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti Türkiye'nin sürücüsüz otobüsü testleri başarıyla geçti         
12:57
Polisleri bile şaşkına çeviren görüntü! Evini uyuşturucu tarlasına çevirip, güneş panelleriyle ısıtmış Polisleri bile şaşkına çeviren görüntü! Evini uyuşturucu tarlasına çevirip, güneş panelleriyle ısıtmış         
12:25
Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı Boşandığı eşi hayatını kabusa çevirdi: Resimlerimi kullanarak beni pazarlamaya çalıştı         
12:17
Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada Ailecek komşularının kapısına dayanıp acımadan vurdular! O anlar kamerada         
12:11
Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi Sedat Peker, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nden sınır dışı edildi         
11:52
Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada Satmaya götürdüğü aracı buzlu yolda kayınca arkasından iterek durdurmaya çalıştı! Korkunç olay kamerada         
11:24
Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu Bolu eksi 32 dereceyle bu gece Türkiye'nin en soğuk ili oldu         
10:11
10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı 10 yaşındaki kızının ilk kez regl olduğunu duyuran Ceyda Düvenci'ye tepki yağdı         
09:15
NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede NASA, Türkiye'deki kuraklıkla ilgili harita yayınladı: Sadece barajlar değil yer altı suları da kritik seviyede         
09:10
Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor Alanya'da avokado çekirdeği alışveriş aracı oldu! Adet başı 1 lira sayılıyor         
08:13
Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti Oyuncu Zehra Yılmaz, kar pozuyla takipçilerini mest etti         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2021 15:38:39. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei