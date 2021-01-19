Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret etti - Son Dakika

Yatağan Termik Enerji Genel Müdürü Korhan Tiryaki, Muğla Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Vali Tavlı'nın kabulünde konuşan Tiryaki, bölge halkına istihdam sağlayarak yerel kalkınma noktasında çok önemli bir sorumluluk üstlendiklerini dile getirdi.

Yatağan Termik Enerji'nin ilçe ekonomisine katkısını, yürütülen arkeolojik çalışmalara sağladığı destekleri aktaran Tavlı, bölgesel anlamda katma değer sağlamaktan dolayı mutlu olduklarını ifade etti.

"Santralde standartlara uygun olarak yürüttüğümüz faaliyetlerin bağımsız otoriteler tarafından da onaylanması bizi daha iyi işler yapmak için motive ediyor." diyen Tiryaki, "Yakın zamanda 100 milyon dolarlık rehabilitasyon yatırımımızı başlatacağız. Bu yatırımla, santralimizin daha uzun yıllar Türkiye için üretime devam etmesini planlıyoruz. Bu rehabilitasyon çalışmalarımız sayesinde hali hazırda mevzuatlara uygun değerlerle çalışan santralimiz çok daha yenilikçi, modern ve kaliteli üretim imkanına sahip olacak." ifadelerini kullandı.

Yatağan Termik Enerji'nin, "Çevre İzin Lisansı"na da sahip olduğunu anlatan Tiryaki, çevresel hassasiyetlerden ödün vermeden çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Vali Orhan Tavlı da santralin Yatağan'ın ekonomik hareketliliğine büyük katkısı olduğunu belirtti.

Yerel üretimin önemini vurgulayan Tavlı, Yatağan ve Muğla halkının refahı ve geleceği için doğru yapılan işlerin destekçisi olduklarını, önemli olanın halka hizmet olduğunu kaydetti.