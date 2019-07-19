Son Dakika Haberleri: Yatağan Termik Santrali'nde ölen işçiler anıldı
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Yatağan Termik Santrali'nde ölen işçiler anıldı

45 dakika önce

MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde bant sisteminin çökmesiyle hayatını kaybeden 2 işçi, ölüm yıl dönümlerinde anıldı.

Yatağan Termik Santrali'nde ölen işçiler anıldı, System.String[]
MUĞLA'nın Yatağan ilçesindeki termik santralde bant sisteminin çökmesiyle hayatını kaybeden 2 işçi, ölüm yıl dönümlerinde anıldı.
Yatağan Termik Enerji Üretim A.Ş.'ye ait termik santralde, geçen yıl 19 Temmuz'da santrale kömür taşıyan bant sisteminin çökmesi sonucu göçük altında kalan ve uzun uğraşlar sonucu cansız bedenlerine ulaşılan Sezgin Kılıç ve Seray Şimşek, ölüm yıl dönümlerinde anıldı. Kazanın yıl dönümü nedeniyle Yatağan Termik Santrali yönetimi, Kılıç ve Şimşek'in ailesi ile yemekte bir araya geldi. Yemeğin ardından vatandaşlara lokma ikram edilerek, Kılıç ile Şimşek için dualar okundu.


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Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 02:14 Kaynak: DHA
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