Yatağan yangını devam ediyor - Son Dakika

Yatağan yangını devam ediyor

Aydın Çine ilçesinde başlayıp Muğla Yatağan ilçesine sıçrayan onman yangınına karadan ve havadan müdahale devam ediyor.

MUĞLA - Aydın Çine kırsal Akçaova Mahallesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile Muğla Yatağan ilçesine sıçraması sonrası karadan ve havadan söndürme çalışmaları devam ediyor.

Yangının büyümesi üzerine İzmir, Antalya ve Denizli'den de takviye ekipler istenmişti. Yangına havadan 7 helikopter ve bir uçak müdahalesini sürdürürken, karadan 42 arazöz, 10 su ikmal tankeri, 5 dozer ve 230 personel katılıyor.

Aydın sınırlarında başlayan ve Muğla Yatağan ilçesine sıçrayan yangının bulunduğu alanda yerleşim yeri bulunmazken, yangının gece devam etmesi durumunda Yatağan'ın Hacımemişler Mahallesinin tehlike yaşayabileceği öngörülüyor.

Helikopterler havadan sürekli olarak yanan sahanın batı bölümüne su atarken, alevlerin önü kesilmez ise sık çam ormanlarının bulunduğu bölgede gece boyunca sürmesi bekleniyor.