Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş - Son Dakika

Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş

17.12.2020 16:42
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş, System.String[]

ANTALYA'da, yaklaşık 2 metrelik yatağın motosikletle götürüldüğünü gören ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarıyla tanınan seyyar kokoreççi Abdullah Göztepe (28) olduğu ortaya çıktı.

ANTALYA'da, yaklaşık 2 metrelik yatağın motosikletle götürüldüğünü gören ve bu anları cep telefonu kamerasıyla kaydeden kişinin, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli videolarıyla tanınan seyyar kokoreççi Abdullah Göztepe (28) olduğu ortaya çıktı. Görüntülerde, yöresel şiveyle motosikletliye "Git la öteye, ha deli ha" diyen Göztepe, "Kaza yapacağız, diye çok korktum" dedi.

Antalya'da motosiklet sürücüsü, yaklaşık 2 metrelik yatağı, arkasına bindirdiği arkadaşının yardımıyla taşıdı. Kara yolunda motosikletle yatak taşındığını görenler, şaşkınlık yaşadı. Yolda otomobilde giden kişi ise motosikletli ve arkadaşının yatak taşımasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Görüntüyü çeken kişi, tepkisini yöresel şiveyle dile getirip, "Hay anam. Valla bunlar ne ediyor? Rüzgarı kessin, diye mi ediyor. Bunlar çarpılacak la. Git la öteye, ha deli ha" dedi. Bu anların görüntüsü, izleyenleri güldürdü.

HEM KOKOREÇCİ HEM SOSYAL MEDYA FENOMENİGörüntüler sosyal medyada ve haber sitelerinde ilgi görürken, çeken kişinin, Antalya'nın Aksu ilçesinde yaşayan, sosyal medya fenomeni ve kokoreççi Abdullah Göztepe olduğu ortaya çıktı. Demirören Haber Ajansı'na konuşan Göztepe, görüntüleri Pınarlı Mahallesi'nde eve giderken çektiğini söyledi. Göztepe, "Sosyal medya için hikaye çekecektim. Motorcu bir sağa bir sola gidiyor. Önüne de koymuş bir tane kocaman süngerli yatak. Allah korusun, kaza yapağız, diye korktum. 'Bu ne yapıyor' dedim, 'Git öteye' dedim. 'Şimdi kaza yapacaklar' dedim. Motosikletlileri tanımıyorum, kim olduğunu da bildiğimiz yok" dedi.Abdullah Göztepe, kaza yapmamak için motosikletlileri geçip, uzaklaştıklarını söyledi. Kendisinin trafik kurallarına uyduğunu, yayalara her zaman yol verdiğini, hata yapan babasını dahi uyardığını belirtti. Göztepe, sosyal medya fenomenliğini, kokoreççilik işine müşteri ve çevre kazandırması için yaptığını da söyledi. 4 kardeş olduklarını ve babasını da sosyal medya hikayelerinde paylaştığını anlatan Göztepe, "Sosyal medyada binlerce takipçim oluştu. 4 yıldır kendi aracımla kokoreççilik yapıyorum" diye konuştu. 'VİRÜS PÜRÜZ GİTSİN, HERKES İŞİNE GÜCÜNE BAKSIN'Covid-19 pandemisi nedeniyle yayımlanan genelgeler doğrultusunda paket servisi yapılabildiğini söyleyen Abdullah Göztepe, "Saat 21.00'den sonra sokağa çıkma yasağı var. Millet evine gitmenin derdinde, ben de açmıyorum. Paket servisi olduğu için kapalıyım" dedi.

Günlük yaşamında dahi yöresel şiveyle konuşan, "Şu virüs, pürüz belası gitse aşısı bir an önce ülkemize gelse de kurtarsa bizi çok iyi olacak" diyen Göztepe, "Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bu konuda çok çalışıyor, çabalıyor, uykusuz kalıyor. Allah yardımcısı olsun, bizim için çok uğraşıyor. Bu bela bir an önce gitse. Hepimiz duyarlı olalım. Elimizi yıkayalım, maskemizi takalım. Temizlik imandan gelir. Elimizi, yüzümüzü, gözümüzü temiz tutalım. Virüs pürüz çekip gitsin, herkes işine gücüne baksın" dedi.


Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş
Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş

Antalya, Göztepe, Seyyar, Kaza, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Yatağı motosikletle taşıyanlara 'Deli ha' diyen, fenomen kokoreççiymiş - Son Dakika


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