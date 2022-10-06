Yatağın üzerinde kuruttuğu esrar ile yakalandılar - Son Dakika
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Yatağın üzerinde kuruttuğu esrar ile yakalandılar

06.10.2022 15:47

Yatağın üzerinde kuruttuğu esrar ile yakalandılar Trabzon'da iki şahıs evin farklı odalarında kurutmaya bıraktığı 4 kilo 552,97 gram kubar esrar ile yakalandı.

Yatağın üzerinde kuruttuğu esrar ile yakalandılar

TRABZON - Trabzon'da iki şahıs evin farklı odalarında kurutmaya bıraktığı 4 kilo 552,97 gram kubar esrar ile yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.B. ve Ö.S. isimli şahısların evinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Narkotik timlerince eve düzenlenen operasyonda evin odalarında kurutulmaya bırakılmış şekilde 4 kilo 552,97 gram kubar esrar ele geçirildi. S.B. ve Ö.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

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Kaynak: İHA

Narkotik, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Yatağın üzerinde kuruttuğu esrar ile yakalandılar - Son Dakika

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