Yatağın üzerinde kuruttuğu esrar ile yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince S.B. ve Ö.S. isimli şahısların evinde uyuşturucu madde olduğu tespit edildi. Narkotik timlerince eve düzenlenen operasyonda evin odalarında kurutulmaya bırakılmış şekilde 4 kilo 552,97 gram kubar esrar ele geçirildi. S.B. ve Ö.S. isimli şahıslar gözaltına alınırken, şahısların emniyetteki sorgusunun sürdüğü belirtildi.

TRABZON - Trabzon 'da iki şahıs evin farklı odalarında kurutmaya bıraktığı 4 kilo 552,97 gram kubar esrar ile yakalandı.

Kaynak: İHA

Narkotik, Trabzon, 3. Sayfa, Son Dakika

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