Yatağında ölü bulunan 17 yaşındaki Gamze'nin anne ve babasının ifadelerine ulaşıldı - Son Dakika

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 17 yaşındaki Gamze Sakallıoğlu'nun ölümü ile ilgili tutuklanan anne ve babasının ifadelerine ulaşıldı. Anne, kızını olay sabahı yatakta yüzüstü yatar şekilde bulduğunu söyledi.

Mazı Mahallesi Çocuk Mezarlığı mevkiinde ailesi ile birlikte yaşayan 17 yaşındaki lise öğrencisi Gamze Sakallıoğlu annesi tarafından yatakta ölü bulunmuş, otopside boyun kemiğinin kırık olduğu ortaya çıkan genç kızın anne ve babası gözaltına alınmıştı. Tutuklanarak cezaevine gönderilen baba M.H.S. ile anne T.S.'nin ifadelerine ulaşıldı. Arıcılık ve orman işleri yaparak geçimini sağlayan çift, verdikleri ifadede kızlarını öldürmediklerini söyledi.

Anne T.S. ifadesinde, "Olay gecesi eve misafirler geldi. Beraber lahmacun yedik, çikolata yedik. Bir süre sonra misafirler gitti. Kızım o gece kendi odasında değil ağabeyinin odasında uyudu. Sabah kalktığımda kızıma seslendim fakat bir ses gelmeyince yattığı odaya gittim. Odaya gittiğimde yatakta yüzüstü yatıyordu. Ben de ne yapacağımı bilemedim. Hemen jandarmayı arayarak yardım istedim. Kızımı ben öldürmedim, gelinim ya da onun annesi öldürdü. Benim bir suçum yok" dedi. Anne T.S., kızının çikolataya alerjisi olduğunu da söyledi.

Baba M.H.S. ise ifadesinde o gece misafirlerin araçlarının arızalandığını ve misafirlere yardım ettiğini söyledi. Baba, misafirler gittikten sonra yattığını, sabah eşinin bağırma sesleri ile uyandığını dile getirdi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA