Son Dakika Haberleri: Yatağında Ölü Bulunan Gurbet, Son Yolculuğuna Uğurlandı

Yatağında Ölü Bulunan Gurbet, Son Yolculuğuna Uğurlandı

16 dakika önce

DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, annesi tarafından yatağında ölü bulunan kuaför Gurbet Badat (22), gözyaşları içinde toprağa verildi.

Yatağında Ölü Bulunan Gurbet, Son Yolculuğuna Uğurlandı, System.String[]
DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde, annesi tarafından yatağında ölü bulunan kuaför Gurbet Badat (22), gözyaşları içinde toprağa verildi. Badat'ın kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için İzmir Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ileri otopsi raporunun beklendiği bildirildi.

Atalar Mahallesi, 1334 Sokak'taki evinde annesiyle birlikte yaşayan kuaför Gurbet Badat, dün yatağında annesi tarafından hareketsiz halde bulundu. Annesinin durumu bildirmesi üzerine gelen 112 Acil Servis ekibi, Badat'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Astım hastası olan Gurbet Badat'ın cansız bedeni, polis ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp morguna kaldırıldı. Badat'ın ölüm nedeninin ayrıntılı araştırılması cenaze İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılan otopsi sonrası Gurbet Badat'ın cenazesi ailesine teslim edildi.

Hayatının baharında yaşamını yitiren Gurbet Badat için bugün ikindide Asri Mezarlık Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi. Kılınan namazın ardından Badat'ın cenazesi Çakmak Mezarlığı'na götürülüp, toprağa verildi.

Gurbet Badat'ın kesin ölüm nedeninin tespiti için Adli Tıp Kurumu'ndan gelecek ileri otopsi sonucunun beklendiği bildirildi.

- Denizli

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.02.2019 06:08 Kaynak: DHA

Adli Tıp, Kuaför, 3. Sayfa
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