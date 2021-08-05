Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var - Son Dakika

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Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.

EKİPLERE HABER VERİLDİ

Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.

ÜMİTCAN'IN GECE YANINDA OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.

SORUŞTURMA 3 AĞUSTOS'TA BAŞLAMIŞ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı. Hankulu'nun ölümünün 3 Ağustos'ta bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün olay yerinde adli inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi.

UYGUN'UN GÖZALTI SÜRESİ UZATILDI

Açıklamada, "Yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi.

Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ümitcan Uygun'un, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Ağustos tarihli talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilerek, "Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'nun (Ümitcan Uygun) gözaltı süresinin 1 gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.