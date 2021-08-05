Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var - Son Dakika

Ankara'nın Mamak İlçesi'nde yaşayan Esra Hankulu (25) 18 yaşındaki Furkan G. ve 20 yaşındaki Dilan C.'yi arayarak, babasının mezarına gitmek istediğini söyledi. Olay günü Hankulu'nun tek başına yaşadığı eve giden arkadaşları ve sevgilisi Ümitcan Uygun akşam birlikte alkol aldı. Bir süre önce eşinden boşanan Esra Hankulu ile Ümitcan Uygun geceyi aynı odada geçirdi. Ertesi gün saat 15.00'da uyanan Furkan G. ve Dilan C. odasına girdikleri Esra Hankulu'yu hareketsiz halde buldu.
Hankulu'nun hareketsiz yattığını gören arkadaşları ağzından kan gelen kadını uyandıramayınca sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri Hankulu'nun hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının cesedi olay yerinde yapılan incelemelerin ardında otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na sevk edildi.
Ulaşılan bilgilere göre Hankulu'nun hayatını kaybettiği gece yanında, erkek arkadaşı olduğu iddia edilen Ümitcan Uygun olduğu ve incelenen kamera kayıtlarında da saat 11.00'da Uygun'un evden çıktığı görüldü. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında Ümitcan Uygun Ankara Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ümitcan Uygun'un gözaltına alındığı, Esra Hankulu'nun ölümüyle ilgili yürütülen soruşturma dair açıklama yaptı. Hankulu'nun ölümünün 3 Ağustos'ta bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı, aynı gün olay yerinde adli inceleme ve araştırma yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Yine ölenin vücudu üzerinde Cumhuriyet Başsavcılığımızca gerekli ölü muayene işlemleri yapılması sonucunda şahsın kesin ölüm nedeninin tespiti için klasik otopsi işlemi yapılmak üzere ceset Ankara Adli Tıp Şube Müdürlüğüne sevk edilmiştir" denildi.
Olay günü evde bulunan F.G., D.C. ve Ümitcan Uygun'un, Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 3 Ağustos tarihli talimatı üzerine Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındığı kaydedilerek, "Soruşturmanın bulunduğu aşama, şüpheli sayısı dikkate alınarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca 04/08/2021 tarihinde şüpheliler F.G., D.C. ve Ü.U.'nun (Ümitcan Uygun) gözaltı süresinin 1 gün süreyle uzatılmasına karar vermiştir. Olayla ilgili olarak Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen soruşturma etraflıca ve titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
Ümitcan Uygun, 3 Haziran 2020'de Ankara'nın Keçiören ilçesi Yükseltepe Mahallesi'nde yaşayan ve "Aleyna Çakır" ismini kullanan kız arkadaşı Sema Esen'in evine gitmiş, kapıyı açmaması üzerine çilingire kapıyı açtıran Uygun, Çakır'ın cansız bedeniyle karşılaşmıştı.
Olayla ilgili soruşturma başlatılmış, sosyal medyada erkek arkadaşının darbetmesi sonucu öldüğü iddiasıyla görüntüleri paylaşılan Çakır'a ait görüntülerin olaydan 1,5 ay önce çekildiği belirlenmişti. Darp olayına ilişkin Uygun hakkında "konut dokunulmazlığının ihlali, kasten yaralama, tehdit ve hakaret" suçlarından işlem yapılmıştı.
Mahkeme, Uygun'u 30 gün süreyle 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında şiddet mağdurunun konutuna, okuluna, iş yerine yaklaşmama tedbirleri uygulayarak serbest bırakmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Haziran 2020'de, erkek arkadaşı tarafından darbedilmesine ilişkin sosyal medyadan canlı yayımlanan görüntülerin Esen'in ölümüyle ilgisinin bulunmadığını açıklamıştı.
Uygun daha sonra uyuşturucu madde kullandığı anların sosyal medya hesabından paylaşmasının ardından tutuklanmış ve 6 ay sonra serbest kalmıştı.
Kaynak: DHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Yatağında ölü bulunan sevgilisi nedeniyle gözaltında olan Ümitcan Uygun'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama: 2 şüpheli daha var - Son Dakika