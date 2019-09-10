Son Dakika Haberleri: Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu
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Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu

1 saat önce

Samsun'da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.

Yatağında tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu, System.String[]

Samsun'da bir kişi yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü bulundu.


Olay, Samsun'un Bafra ilçesinin Şeyhören Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 21 yaşındaki Yaşaralp Özçamca evindeki yatağında tabancayla kafasından vurulmuş halde ölü olarak bulundu. Jandarma ekipleri olay yerinde 1 adet tabanca ele geçirirken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu araştırılıyor.


Yakınları Yaşaralp Özçamca'nın intihar edecek herhangi bir sorununun bulunmadığını söyledi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Samsun, Bafra, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 10.09.2019 01:04 Kaynak: İHA
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