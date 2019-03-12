Son Dakika Haberleri: Yatağında Yaralı Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

Yatağında Yaralı Bulunan Genç Hastaneye Kaldırıldı

1 saat önce

Adana'da yatağında tabanca ile yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Adana'da yatağında tabanca ile yaralanmış halde bulunan bir kişi hastaneye kaldırıldı.

Alınan bilgiye göre, Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi'nde, 17 yaşındaki Y.B'nin üstünü örtmek için odasına giren yengesi, genci yorganın altında fenalaşmış halde bulunca durumu yakınlarına bildirdi.

Gencin yorganını kaldırdıklarında yaralı olduğunu fark eden yakınları Y.B'yi özel bir araçla Yüreğir Devlet Hastanesine götürdü.

Buradaki ilk müdahale yapılan Y.B, daha sonra Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ameliyata alınan gencin hayati tehlikesinin olduğu belirtildi.

Olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yaptıkları araştırmada gencin yatağında bir tabanca ve bir boş kovan buldu.

Araştırmalarını sürdüren ekipler, ilk belirlemelere göre, Y.B'nin yatağında yattığı sırada elindeki tabancanın ateş alması sonucu kendisini yaraladığını tespit etti.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 06:12 Kaynak: AA

Yüreğir, Adana, Güncel
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