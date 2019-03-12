Son Dakika Haberleri: Yatağında Yaralı Bulunan Genç Öldü

Yatağında Yaralı Bulunan Genç Öldü

1 saat önce

Adana'da dün gece yatağında tabanca ile vurulmuş olarak bulunan genç hastanede hayatını kaybetti.

Yatağında Yaralı Bulunan Genç Öldü, System.String[]
Adana'da dün gece yatağında tabanca ile vurulmuş olarak bulunan genç hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 02.30 sıralarında Yüreğir ilçesi Yeşilbağlar Mahallesi 1232 Sokak'taki bir evde meydana geldi. Akşam ağabeyi Bayram B.'nin evine giden Yusuf B., gece uyumak için misafir odasına geçti. Üzerini örtmek için yanına gelen yengesi, Yusuf B.'nin acı içerisinde kıvrandığını fark edip, eşine haber verdi. Eve çağrılan ambulans ile Yüreğir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf B.'nin karnında mermi izine rastlandı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne sevk edilen Yusuf B., ameliyata alındı. Ancak yapılan müdahalelere rağmen Yusuf B. kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Evde inceleme yapan polisler, çocuğun yattığı yatağın yanında kurusıkıdan çevrilme tabanca ve bir boş kovan buldu. Yusuf B.'nin yatağın içinde kendisini kazara vurmuş olabileceği üzerinde duran polis, soruşturmaya devam ediyor. Gencin cenazesi otopsi için adli tıp kurumu morguna kaldırıldı. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.03.2019 12:16 Kaynak: İHA

Yüreğir, Adana, 3. Sayfa
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