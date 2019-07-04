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Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldü

1 saat önce

Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldüGAZİANTEP - Gaziantep'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.

Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldü
GAZİANTEP - Gaziantep'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.
Olay Gaziantep 8 Şubat mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü. Başını yere vuran yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Yakınları Kurt'u hareketsiz bir şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Yatağını toplarken dengesini kaybedip yere düşen yaşlı adam öldü
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:29 Kaynak: İHA
Gaziantep, 3. Sayfa
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