Yatağını toplarken düşen yaşlı adam öldü
1 saat önce
Gaziantep'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.
Gaziantep
Haber Yayın Tarihi : 04.07.2019 02:00 Kaynak: İHA
'te evde yatağını toplarken yere düşen 80 yaşındaki Mehmet Kurt hayatını kaybetti.
Olay, Gaziantep 8 Şubat Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, damda yatan ve sabah kalkıp yatağını toplamaya çalışan 80 yaşındaki Mehmet Kurt dengesini kaybedip düştü. Yakınları Kurt'u hareketsiz şekilde damda görünce hemen 112 sağlık ekiplerini aradı. Olay yerine gelen 112 ekipleri yaşlı adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Mehmet Kurt'un cenazesi Gaziantep Adli Tıp
Kurumundaki otopsinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. - GAZİANTEP
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