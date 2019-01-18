Son Dakika Haberleri: Yatak Bazası Altından Yabancı Uyruklu Kadın Cesedi Çıktı

Yatak Bazası Altından Yabancı Uyruklu Kadın Cesedi Çıktı

2 saat önce

Yatak bazası altından yabancı uyruklu kadın cesedi çıktıİSTANBUL - Avcılar'da bir binadaki daireden gelen kökü kokuların polise ihbar edilmesi üzerine daireye giren polis, yapılan incelemede yatak bazası altında kadın cesedi ile karşılaştı.

Yatak bazası altından yabancı uyruklu kadın cesedi çıktı

İSTANBUL - Avcılar'da bir binadaki daireden gelen kökü kokuların polise ihbar edilmesi üzerine daireye giren polis, yapılan incelemede yatak bazası altında kadın cesedi ile karşılaştı. Kimliği henüz bilinmeyen kadının yabancı uyruklu olduğu düşünülüyor.
Olay, Merkez Mahallesi Tulunoğlu Sokakta bulunan bir binada yaşandı. 5 katlı binanın sakinleri 1'inci kattaki daireden bir süredir kötü kokular duyuyordu. Dün akşam saatlerinde durum polise bildirildi. Olay yerine gelen Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kötü kokuların geldiği daireye girdi. Dairede araştırma yapan ekipler bazanın altında uzun süredir beklediği düşünülen bir kadın cesedi ile karşılaştı. Yapılan olay yeri incelemelerinin ardından yabancı uyruklu olduğu düşünülen kadının cesedi Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı. Morga kaldırılan kadının cesedi incelemeye alındı. Cinayet şüphesi üzerine duran asayiş büro ekipleri konuyu çok yönlü incelemeye aldı.
Olayı duyan sokak sakini bir vatandaş ise duyumlarını aktararak, " Komşulardan duyduğum kadarıyla kadın yabancı uyrukluymuş. 1 haftadır oradaymış diyorlar ceset için" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:00 Kaynak: İHA

Polis, Avcılar, 3. Sayfa
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