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Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi - Son Dakika

Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi

21.09.2021 20:28

Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi Amasya'da evde yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Bahar Karadayı son yolculuğuna uğurlandı.

Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi

AMASYA - Amasya'da evde yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden 6 yaşındaki Bahar Karadayı son yolculuğuna uğurlandı.

Bu yıl başladığı okulundan Şeyhcui Mahallesi'ndeki evinin yolunu tutup bir süre sokakta oynadıktan sonra odasında oyuncağını almak isterken üzerine düşen baza kapağının altında kalan Bahar Karadayı'yı yakınları buldu.

Hastaneye kaldırılan talihsiz çocuk tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Şeyhcui Mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından Tekirdede Mezarlığında defnedildi.

Kızının taburunun başında gözyaşı döken baba Haldun ve anne Dilek Karadayı'nın acısını yakınları paylaştı. Cenazeye katılan Amasya Belediye Başkan Yardımcısı Hasan Şahin aileye başsağlığı diledi.

Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi
Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi
Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi
Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi

Amasya, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Yatak bazasına sıkışarak hayatını kaybeden minik Bahar defnedildi - Son Dakika
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