Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira - Son Dakika
Son Dakika Güncel Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira - Son Dakika

Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira

6 saat önce

KAYSERİ'de dün akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı.

Yatak deposunda çıkan yangının bilançosu 1 milyon lira, System.String[]

KAYSERİ'de dün akşam yatak fabrikasında çıkan ve 4 saatte kontrol altına alınan yangının bilançosu gün ağarınca ortaya çıktı. 2 hangarda bulunan üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların küle döndüğü yangındaki maddi zararın 1 milyon TL olduğu bildirildi.

Yangın, dün saat 21.00'da Kocasinan ilçesi Anbar Mahallesi Nayman Sokak'ta bulunan Taner Yolcu'ya ait yatak fabrikasında çıktı. Yurt içi ve yurt dışına üretim yapan fabrikanın girişinde bulunan trafonun patlaması sonucu çıkan yangını fark edenler, itfaiyeyi aradı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis, fabrika çevresinde güvenlik önlemi alırken, Kayseri Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na ait ekipler, 10 itfaiye aracı ile alevlere müdahale etti. Çalışan olmadığı sırada çıkan yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alınarak, söndürüldü.

Yangının bilançosu ise gün ağarınca ortaya çıktı. İki hangarda bulunan yatak üretim malzemeleri ve makineler ile yatakların tamamen kül olduğu yangındaki maddi hasarın 1 milyon TL olduğu öğrenildi.


Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 05:09 Kaynak: DHA
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